Wenn der "American Way of Life" auf deutsche Geselligkeit trifft, dann ist wieder das Volksfest der US-Army in Grafenwöhr. Es gilt als eines der größten in Bayern. Die Verantwortlichen der Garnison Bavaria stellten wieder Dutzende Fahrgeschäfte auf den Truppenübungsplatz. Aber nicht nur. Die Militärs fuhren schwere Geschütze auf: Panzer reihten sich am Wochenende neben Kampfhubschrauber und Drohnen. Wir haben die Bilder! © Peter Ehler