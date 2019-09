Schwerer Unfall auf A9: Ersthelfer reanimieren Autofahrerin

Frau übersah beim Ausscheren einen BMW auf der linken Spur - vor 7 Minuten

PEGNITZ/WEIDENSEES - Weil ein Lkw den Blinker zum Überholen setzte, zog eine Frau auf der A9 nahe Pegnitz von der mittleren auf die linke spur. Ein BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Heck des Wagens.

Bei einem Unfall auf der a9 nahe Pegnitz wurde eine Frau schwer verletzt. © News5/Desk



Bei einem Unfall auf der a9 nahe Pegnitz wurde eine Frau schwer verletzt. Foto: News5/Desk



Auf der A9 in Fahrtrichtung Nürnberg, hat sich am frühen Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Zwischen den Anschlussstellen Pegnitz und Weidensees (Lkr. Bayreuth) fuhr eine Autofahrerin auf der mittleren Spur. Rechts von ihr befanden sich zwei Lastwagen. Einer davon setzte seinen Blinker, um den vorausfahrenden Lkw zu überholen. Die Frau scherte, ohne sich zu versichern, dass die linke Fahrspur frei ist, aus. Ein dort fahrender BMW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Heck der Autofahrerin.

Ersthelfer befreiten die Verletzte aus ihrem Wagen und leiteten sofort eine Laienreanimation ein. Die eintreffenden Rettungskräfte setzten diese fort. die Frau kam zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Ob weitere Personen verletzt wurden ist derzeit noch nicht bekannt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nn