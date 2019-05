Schwester Tausendsassa feiert groß

Musikerin, Malerin, Autorin und Lebenshelferin: Ordensfrau Teresa Zukic hat vor 25 Jahren eine geistliche Gemeinschaft gegründet. - vor 1 Stunde

PEGNITZ/WEISENDORF - Die Wände im Eingangsbereich dieses geistlichen Zentrums sind gepflastert mit gerahmten Erinnerungsplakaten und -fotos. Maite Kelly, Katja Ebstein, Bambergs Erzbischof Ludwig Schick sind darauf zu sehen, wen Schwester Teresa Zukic halt so trifft. Den Ruf als bekannteste Ordensschwester Deutschlands hat sie nicht umsonst.

Schwester Teresa ist schwer beschäftigt. Davon zeugen Schreibtisch und Bücherregale im Zentrum ihrer Kleinen Kommunität der Geschwister Jesu in Oberlindach. © Michael Kasperowitsch



Den Besucher führt sie durch einen gläsernen Wintergarten. Ein großes buntes Holzkreuz dominiert den Raum. Sie hat das Werk selbst gemalt. Natürlich hat sie es selbst gemalt, ist man geneigt zu denken, wenn sie darauf hinweist. Schließlich ist sie für ihre enorme Vielseitigkeit bekannt.

Einige der von Schwester Teresa verfassten Bücher sind gut sichtbar in einer Glasvitrine ausgestellt. Im Licht einer hellen Ecke thront ein Porträt in Öl, dass ein Künstler von ihr anfertigte. Einziger Schmuck an ihrer dunkelblauen Ordenstracht ist das kleine Abzeichen der Verdienstmedaille der Bundesrepublik.

Falsche Bescheidenheit oder klösterliche Zurückgezogenheit sind offensichtlich ganz und gar ihre Sache nicht. Schwester Teresa hat einen anderen Auftrag.

Über den erzählt die 54-Jährige in sprudelnder Begeisterung in der geräumigen Wohnküche des gemieteten Anwesens in Oberlindach bei Weisendorf (Kreis Erlangen-Höchstadt). Hier befindet sich das Zentrum der Kleinen Kommunität der Geschwister Jesu. Die hat sie mit Mitstreitern vor 25 Jahren im oberfränkischen Pegnitz gegründet. Seit dem Umzug vor acht Jahren führt sie die in Oberlindach weiter. Dort ist genügend Platz für jede Menge Aktivitäten. Der ist auch nötig.

Ihre Anhängerschaft ist ungezählt, aber zum engen Kreis, der hier in der munteren Glaubens-WG auch zusammenlebt, gehören nur Franz Reus, langjähriger Ortspriester in Pegnitz und längst im aktiven Ruhestand, sowie Schwester Claudia und eine junge Haushälterin.

Die Rollen der eingespielten Gemeinschaft liegen fest. Die Haushälterin bietet dem Besucher umgehend Kaffee an, Pfarrer Reus sorgt still für das Gebäck, und Schwester Teresa sitzt in der Stube in sich ruhend und geübt losplaudernd im Zentrum des Geschehens. Das bundesweite Interesse dreht sich ja auch ausschließlich um sie.

Nach ihrem ersten Fernsehauftritt 1992 vor einem Millionenpublikum in der damals bekannten Sendung "Schreinemakers live" ist Schwester Teresa als Skateboard fahrende Nonne bekanntgeworden. Die Gesetze des Medienbetriebs sorgten dann für Auftritte in allen anderen TV-Talkshows. Beckmann, Lanz, Pilawa, bei allen saß sie auf dem Sofa.

Sie schreibt ein Buch mit allerlei Lebenshilfen nach dem anderen, komponiert kirchliche Musicals, sie rappte schon, leitet Chöre, entwickelte die Kinderabenteuerland-Gottesdienste, die Dutzende von Gemeinden wegen ihres großen Erfolgs in einer Art religiösem und unentgeltlichen Franchise-Modell übernommen haben. Wenn es sein muss, kocht sie auf YouTube "Arme Mönche".

Und Schwester Tausendsassa, eine gebürtige Kroatin, ist eine gefragte Rednerin. Im Durchschnitt hält sie jeden zweiten Tag im Jahr einen Vortrag. 70 000 Kilometer ist sie dafür im Auto unterwegs. Die Landfrauen laden sie ein oder die Schreinerinnung und die Managements von Unternehmen und Konzernen. Sie ist eine wahre Katholiken Kunterbunt.

Vielleicht hat Schwester Teresa persönlichen Ehrgeiz, straffe Disziplin und unbeirrbare Ausdauer aus ihrer Zeit als durchtrainierte Spitzensportlerin einfach auf ihre geistlichen Aktivitäten verlagert. Die junge Teresa Zukic war nämlich einst tatsächlich hessische Meisterin am Schwebebalken und badische Meisterin im Mehrkampf. Sie selbst würde den einstigen Wandel ihres Lebens freilich nie so beschreiben. Sie deutet ihn lieber als "Gottes Fügung" und sagt, Gott habe ihr stets Türen geöffnet. Davon ist sie tief überzeugt.

"Meine Sportbegeisterung von früher sehen Sie mir heute nicht mehr an", sagt sie mit Blick auf ihre Leibesfülle, "aber mit 18 war für mich klar, dass ich eine Sportkarriere anstrebe." Diesen Plan habe sie ad acta gelegt, nachdem sie durch einen Zufall erstmals in ihrem Leben die Bibel in die Hand bekam. Aufgeschlagen hatte sie die dort, wo die Bergpredigt Jesu steht. "Gut, dass es nicht die Geschichte von Sodom und Gomorrha war oder die Chroniken im Alten Testament", scherzt sie, "die lesen sich ja wie ein Telefonbuch." Aber die Bergpredigt habe sie lebensverändernd berührt.

Teresa Zukic studierte danach Religionspädagogik, leistete soziale Arbeit in Brennpunktvierteln und trat bei den Vinzentinerinnen ein. Die Ordensregeln dort vertrugen sich nicht immer uneingeschränkt mit der ihr eigenen opferbereiten Zugewandtheit zu den Menschen. Als sie sich einmal an Weihnachten bis spät nachts die Lebensgeschichte eines Drogensüchtigen angehört hatte, verpasste sie das verpflichtende Morgengebet. "Ich war einfach zu müde." Sie verließ das Kloster danach.

Die Suche nach einem ganz eigenen Weg gehörte offenbar zur Spitzensportlerin Teresa Zukic wie sie zu Schwester Teresa gehört. Sie geht diesen Weg allerdings stets mit dem amtlichen Segen der katholischen Kirche. Die Gründung ihrer Kleine Kommunität der Geschwister Jesu mit der inzwischen großen Zukic-Ausstrahlung geschah mit offizieller Erlaubnis des Erzbistums Bamberg. Das bedeutet keineswegs, dass sie in allem mit ihrer Kirche übereinstimmt, "aber ich sage lieber: Es ist noch nicht alles gut, statt: Es ist alles schlecht". Das klingt besser.

"Die Kirche ist häufig viel zu weit weg vom Leben der Menschen", hat Schwester Teresa erkannt, "viele kommen mit der Kirche kaum noch in Berührung." Mit ihr kommen sie in Berührung, und sie mit Menschen. Sie will die Regel der Vinzentinerinnen "Die Armen sind unsere Herren" ernst nehmen und dem Auftrag des Ordensgründers Vinzent von Paul folgen, der gesagt haben soll: "Unsere Klausur sind die Straßen der Stadt."

Ihre tiefe Gläubigkeit, von der sie spricht, verführt sie keineswegs zu abgehobener Frömmigkeit. Lieber erzählt sie in ihren Vorträgen auch mal einen Witz, ganz ohne Scheu auch einen etwas anzüglichen, zum Beispiel den: "Eine Frau geht zum Arzt, weil sie einen 100-Euro-Schein verschluckt hat. Den habe sie zu Münzen verdaut. Kein Wunder, sagt der Arzt, Sie sind schließlich in den Wechseljahren." Schwester Teresa lacht dazu in ihrer Küche beherzt. Sie ist ein heiterer Wonneproppen des Glaubens mit "Freude am Evangelium", wie sie betont. "Lachen ist schließlich gesund."

Man kann sich vorstellen, wie die unbekümmerte, offene Art ihr Zugang zu Menschen verschafft und sie dann auch über Kränkungen, Vorwürfe oder Fehler reden können. Sie wirkt glaubwürdig und authentisch. Bisweilen klingen ihre Empfehlungen seelsorgerlich nicht sehr tiefgründig. "Lebe, lache, liebe und sag den Sorgen gute Nacht" ist zum Beispiel der Titel ihres im März erschienenen Buches. Nicht jeder wird solche leichtgewichtigen Empfehlung in schwierigen Situationen als Trost empfinden können. Doch dem Zuspruch, den sie weithin erfährt, tut das offenbar keinen Abbruch.

Anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums der Kleinen Kommunität findet am Pfingstsonntag in Großenseebach ein Gottesdienst statt. Dort steht die größte Kirche der näheren Umgebung. Der dort verfügbare Platz wird wegen des zu erwartenden Andrangs sicher auch gebraucht.

MICHAEL KASPEROWITSCH