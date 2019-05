Selbst Jesus war schon an der Himmelsleiter

Reinemachen am Pottensteiner Aussichtsurm: Freiwillige sammeln von Besuchern gelegte Namen ein - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - Dieter Hoch, zweiter Vorsitzender der Pottensteiner BN-Gruppe, hat eine Schotterstein-Sammelaktion rund um die Himmelsleiter gestartet. Der Grund: Im Umfeld des Turmes hatten sich Besucher im Laufe der Zeit Steine geholt und sie auf die danebenliegende Magerwiese gebracht. Dort waren damit Namen-Logos und Herzen, teils mit abgerissenen Blüten von geschützten Pflanzen, entstanden.

Auch Jesus war offensichtlich schon an der Pottensteiner Himmelsleiter. Foto: Reinl



Inzwischen beschwerten sich auch angrenzende Landwirte, da diese Steinkreationen bis in ihre Wiesen gestaltet wurden. Vom Turm aus sind viele Steinhäufchen, Namen, Herzen und wilde Muster in der Wiese zu sehen. Hoch zeigt in Richtung Wald: "Im Nachbarwald ist das große Klo." Die Besitzer stellten jede Woche fest, dass querfeldein durch die Natur per GPS gerannt werde. "Die kommen vom Hasenloch hoch und laufen wie ferngesteuert zur Himmelsleiter", sagt Hoch.

Emsig bei der Sache: Viele Helfer haben den geschützten Magerrasen rund um die Himmelsleiter von Schottersteinen befreit. „Wir wollen, dass unsere Natur schön bleibt“, erklären einige Kinder. Foto: Foto: Rosi Thiem



Die Auswüchse: Vieles wird niedergetreten, unnütze Dinge hinterlassen. Viele glaubten, dass eine Asphaltstraße ein Freibrief sei, um überall hinzufahren. Dabei seien diese Straßen mit Durchfahrt- und Parkverbot versehen. Für Hoch ist die Säuberungsaktion dringend notwendig. Er ist mit vielen fleißigen Helfern, darunter einige Kinder, und ausgestattet mit Eimern, Rechen und Arbeitshandschuhen zur Himmelsleiter gekommen. Gefüllte Eimer werden in einen bereitgestellten Hänger geschüttet.

Die Wiese rund um die Himmelsleiter war mit steinernen Namen übersät. Foto: Richard Reinl



In der Morgensonne leuchten Steinnelken aus dem Magerrasen. Nach einer Stunde ist der Autoanhänger fast bis zum Rand das erste Mal voll. Die Kinder lesen emsig weiter. "Wir haben vor ein paar Tagen von der Aktion erfahren und wollten mithelfen. Wir wollen, dass unsere Natur schön bleibt. Die Blumen können hier nicht mehr wachsen", sagen Antonia, Leonie und Johanna.

