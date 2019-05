SG Auerbach/Pegnitz geht in die Relegation

AUERBACH - Mit einem Heimerfolg gegen die HSG Fichtelgebirge hat sich die SG Auerbach/Pegnitz die Relegation gesichert und die Chance auf den Klassenerhalt erhalten.

Auch wenn es manchmal hart zur Sache ging wie hier beim Zweikampf des SG-Spielertrainers Matthias Schnödt (rechts) gegen einen HSG-Spieler, rettete die SG Auerbach/Pegnitz ihren Vorsprung bis zum Abpfiff. © Klaus Trenz



Bei besserer Chancenverwertung hätte der Sieg vor rund 300 Zuschauern auch höher ausfallen können, zumal die Gäste ohne einige Leistungsträger angereist waren.

Während Aufsteiger Kunstadt nun trotz Sieg beim TSV Roßtal (30:34) direkt in die BOL absteigt, bestreiten die Bergstädter die Relegation gegen den Süd-Zehnten HSG Dietmannsried / Altusried. Die zwei Partien gegen die Allgäuer finden am 19. und am Wochenende 25./26. Mai statt, wobei die Schnödt-Sieben zunächst zuhause antreten muss.

SG Auerbach/Pegnitz – HSG Fichtelgebirge 31:26 (17:11). "Minimalziel erreicht!" Ein sichtlich erleichterter Matthias Schnödt freute sich über den Sieg gegen den Tabellendritten HSG Fichtelgebirge und die damit sichere Teilnahme an der Abstiegsrelegation gegen den Vertreter der Südstaffel.

Die Erleichterung bezog sich vor allem darauf, dass sein Team in den ersten 40 Minuten eine deutliche Führung heraus gespielt hatte. Beim Versuch, diese über die Zeit zu bringen, machte man es unnötig spannend. "In einem Relegationsspiel können wir uns das nicht erlauben, da geht es um jedes Tor."

Damit sprach Schnödt die katastrophale Chancenverwertung der Blau-Weißen an. Die Gastgeber vergaben in der Ott-Halle beste Möglichkeiten und ließen die HSG, die ohne Spielmacher Petar Petricevic und die Rückraumwerfer Zdenek Danielka und Markus Tröger angereist war, im Spiel. Auch der erfahrene Linksaußen Daniel Bralic fehlte, so dass von den eigentlichen Leistungsträgern nur Konstantin Burger und vor allem Johannes Wippenbeck dabei waren.

Die Oberfranken sind allerdings sehr breit aufgestellt. Dominik Hartmann und Andreas Birner erzielten den Großteil der Tore. Johannes Wippenbeck konnte von der blau-weißen Abwehr weitgehend in Schach und bei fünf Treffern gehalten werden.

Knapper Vorsprung

Dennoch gingen die Gäste zunächst in Führung (1:3) und hielten bis zur 11. Minute einen knappen Vorsprung (5:6). Erst jetzt hatte sich die Offensive der Gastgeber gefunden und selbst die Führung der Partie übernommen. Innerhalb weniger Minuten erzielten Thomas Wilke und Alexander Tanneberger drei unbeantwortete Treffer und brachten ihre Farben in Front (8:6).

Gleich darauf schlich sich wieder der Chancentod in die Reihen der SG. Mehrmals wurden Fehler der Gäste nicht genutzt und selbst Chancen aus der ersten und zweiten Welle verpasst. "Wir haben allein in den ersten 20 Minuten vier, fünf Hundertprozentige liegen lassen" beklagte Schnödt "eines unserer Hauptprobleme der gesamten Saison."

So waren die Oberfranken in der 21. Minute noch immer in Schlagdistanz (10:9). Auch wenn man durch die teils überhastet und schlampig ausgeführten Offensivaktionen die ansonsten eher unglücklichen Gästetorhüter stärker aussehen ließ, konnte man sich nun etwas freischwimmen und baute die Führung durch einen Zwischenspurt deutlich aus.

Mit sechs unbeantworteten Toren stellte die Schnödt-Sieben die Anzeigentafel bis zur 28. Minute auf 16:9 und kurz darauf wurden beim Stand von 17:11 die Seiten gewechselt.

Vorentscheidende Treffer

Sehr zur Freude der lautstarken Tribüne begann die zweite Hälfte mit zwei weiteren, letztlich vorentscheidenden SG-Treffern (19:11), denn auch wenn mancher Zuschauer dem Frieden noch nicht so ganz trauen wollte – die Gäste kamen nicht mehr näher als auf vier Tore heran.

Dass sie jedoch überhaupt wieder ins Spiel kamen, lag in erster Linie daran, dass zwar in den ersten zehn Minuten nach der Pause noch gut gearbeitet und der Vorsprung bei acht Toren gehalten wurde (24:16), dass dann aber versucht wurde, das Ergebnis über die Zeit zu retten und ein gewisser Schlendrian Einzug hielt.

Beste Chancen wurden vergeben, schlampige Versuche konnten von den Gästen ohne große Mühe vereitelt werden. Der Vorsprung schwand zunächst auf sechs, bis zur 55. Minute sogar auf vier Tore (28:24) – und man merkte den Blau-Weißen ihre wachsende Nervosität an.

Nun erwies sich die Erfahrung von Ralph Weiss als Rettungsanker, denn mit Ruhe bremste er seine Kollegen und half so, die Hektik aus dem Spiel der SG zu nehmen. In den letzten Minuten wechselten sich beide Teams wieder ab mit ihren Treffern und so endete die Partie mit dem verdienten und viel umjubelten Sieg.

Matthias Schnödt blickte bald darauf wieder voraus: "Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, uns auf die Relegation vorzubereiten. Das heißt Videos vom Gegner besorgen, noch einmal alle Kräfte sammeln, intensiv trainieren und dann am 19. Mai, wenn möglich, hoch gewinnen."

SG Auerbach/Pegnitz: Kroher, Seiffert, Tannenberger (9/3), Weiss (1), Bruckmayer, Brendel-Suchanek, Weisser (2/1), Edtbauer (2), Schnödt (5), Wislicenus (1), Kraus, Schalanda (5), Neuß (n.e.), Wilke (6)

HSG Fichtelgebirge: Rieß, Gruber, Englbrecht (1), Burger (3), Berger, Flasche (2), Wippenbeck (5), Gruber, Fronk, Zitzlmann, Hartmann (9/2), Birner A. (6/1), Birner T.