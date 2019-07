Sigrid Murr: Pragmatikerin und Multitalent

PEGNITZ - EVP-Vorsitzende, Sprecherin des Seniorenbeirats, Vorstandsmitglied im Städtepartnerschaftsverein: Sigrid Murr hat Einiges erlebt. Geprägt hat sie auch die Ehe mit ihrem Mann Günther. Über eine Frau, die ihr Leben lang anpackt und sich doch im Verlust verletzlich zeigt.

Vielseitig interessiert: Sigrid Murr. © Foto: Klaus Trenz



Sie wirkt wie die Ur-Pegnitzerin schlechthin, doch Sigrid Murr ist gebürtiges Nordlicht. Geboren im Jahr 1950 in Nordenham, wo die Weser die Nordsee trifft, kam sie im Alter von vier Jahren nach Pegnitz. Dort lebte sie bis zu ihrem Abitur, nach dem es sie wieder in die Welt zog – genauer gesagt nach Heidelberg in Baden-Württemberg, wo sie Sport und Französisch auf Gymnasiallehramt studiert hat. Den Beruf hat Murr nie angetreten – stattdessen traf sie Günther Murr, verliebte sich und heiratete. In seinem Betrieb arbeitete sie zunächst als Bürokraft. Später bei Complast nutzte sie ihre Sprachkenntnisse, um Gespräche mit französischen Geschäftspartnern und Kunden zu übersetzen.

Für die Kinder Zuhause geblieben

"Das war in Ordnung. Alles andere wäre zu umständlich gewesen", erklärt die 69-Jährige, damals wie heute ganz die Pragmatikerin. Ein Referendariat hätte sie nach Würzburg oder München gebracht, während ihr Mann mit der Firma in Nürnberg saß. "Ich hatte nie vor, Beamtin zu werden. Ich wollte für die Kinder Zuhause bleiben, so wie meine Mutter das bei mir gemacht hat", sagt Murr. Und so folgte sie 1992 ihrem Mann, als es den gebürtigen Pegnitzer mit seinem Maschinenhandel zurück in die alte Heimat zog.

Kurz nach der Rückkehr seien die ersten Anrufe des Eislaufvereins (EVP) gekommen. "Mein Mann war da vorher schon mal im Vorstand gewesen und hat Zug reingebracht. Sie wollten ihn wieder", berichtet Sigrid Murr. Da Günther Murr jedoch aus Zeitgründen absagen musste, schlug er stattdessen sie vor. Nachdem man ihr versichert hatte, dass sie ihre Dauerkarte bei den Nürnberg Ice Tigers behalten könne und ihr im Hintergrund die Arbeit abgenommen würde, wurde Sigrid Murr 1996 zur EVP-Vorsitzenden gewählt.

Bewahrheiten sollte sich nur eine der beiden Versprechungen: Die 69-Jährige behielt zwar ihre Dauerkarte, allerdings wurde nun die Zeit knapp. Murr übernahm nicht nur die Verantwortung, sondern auch deutlich mehr Aufgaben als zuerst gedacht. Bis 2011, also 15 Jahre lang, blieb Murr Vorsitzende des EVP. "Ich habe praktisch alles gemacht", erinnert sie sich.

Sie habe versucht, die Dinge auf ihre Art anzupacken und zu verändern. "Manche Sachen kann man als Frau anders als die Männer", resümiert Murr. Beispielsweise habe sie das Rauchen in der Kabine eindämmen können. Heute arbeitet sie in der Geschäftsstelle, ist die gute Seele des Vereins.

Im Jahr 2010 verlor Sigrid Murr ihren Mann nach jahrelanger schwerer Krankheit. Auch aus diesem Grund endete ihre Amtszeit beim EVP nur ein Jahr später. "Er hat mich immer beraten. Alleine ging das einfach nicht mehr", sagt Sigrid Murr. Die Ärzte nannten es Multiple Systematrophie, laut Murr sei das aber nur eine Zustandsbeschreibung. "Sein Körper ist über die Jahre immer mehr zusammengefallen. Sein Geist war aber absolut wach bis zum Schluss."

Einem geliebten Menschen beim Verfall zuzusehen, so Murr, ist eigenartig. "Er war immer ein Macher, ein großer Redner vor dem Herrn. Aber am Ende konnte er nicht mal mehr sprechen", erzählt die 69-Jährige. Ein fröhlicher, lustiger Mann sei er gewesen, von dem sie viel gelernt hätte, vor allem Selbstbewusstsein.

"Durch ihn bin ich Person geworden"

"Nach dem Abi war ich eine graue Maus. Erst durch ihn habe ich eine gewisse Allgemeinbildung bekommen und bin zur Person geworden", erinnert sich Murr. Er habe sie immer ermutigt, sich auszuprobieren. "Ein anderer Mann hätte mich vielleicht einfach Heimchen am Herd sein lassen, aber er hat mehr in mir gesehen."

Während ihr das Vorstandsamt im Städtepartnerschaftsverein mit Guyancourt aufgrund ihrer Französischkenntnisse fast zufiel, hat sie sich mit dem Vorsitz des Seniorenbeirates selbst überrascht. Sie sei nie politisch gewesen, bis auf eine Ausnahme: Die AfD findet sie "unmöglich", sie sei ein weltoffener Mensch. Ihr größtes Vorurteil habe sie gegen Berliner.

Im Seniorenbeirat war Murr zunächst einfaches Mitglied, auch weil sie nicht wollte, dass der Rat wegen zu weniger Kandidaten nicht voll würde. 2017 übernahm sie dann den Chefposten vom erkrankten Vorsitzenden Karlheinz Leitgeb. Inzwischen, so sieht es Murr, sei dieser wieder in der Lage, das Amt wahrzunehmen. Murr will deshalb nicht wieder für den Vorsitz antreten. Im Seniorenrat will sie aber bleiben: "Das ist ein wichtiges Gremium, das etwas bewegen kann."

