So investiert der KSB-Konzern in den Standort Pegnitz

Gießerei wird für Millionenbetrag modernisiert - vor 21 Minuten

PEGNITZ - Das Unternehmen geht einen weiteren Schritt in Richtung Modernisierung: Eine Million Euro fließen in die Gießerei. Bis 2020 sollen weitere Maßnahmen folgen.

Für eine Million Euro baut der KSB-Konzern eine moderne Lüftungsanlage in die Gießerei ein. Seit 2014 flossen bereits 13 Millionen Euro in den Standort. © Foto: Klaus Trenz



Für eine Million Euro baut der KSB-Konzern eine moderne Lüftungsanlage in die Gießerei ein. Seit 2014 flossen bereits 13 Millionen Euro in den Standort. Foto: Foto: Klaus Trenz



Der KSB-Konzern Pegnitz investiert weiter in die Gießerei. Aktuell wird für rund eine Million Euro die moderne Lüftungsanlage auf die Bereiche Schmelzbetrieb, Formerei und Gussnachbehandlung erweitert.

Um sie einzubauen, ist ein großer Kran notwendig. Denn die Lüftungsanlage wiegt laut dem Leiter der Gießerei, Stefan Dötsch, immerhin 25 Tonnen. Deshalb sei das Dach der Gießerei auch mit großen Stützen durch drei Etagen hindurch verstärkt worden. Demnächst erfolgen abschließende Verrohrungsarbeiten. Geplant ist, die Anlage im September in Betrieb zu nehmen.

Bilderstrecke zum Thema KSB erlebte vor 50 Jahren mit der Kernkraft regelrechten Boom Prächtig liefen die Geschäfte für die KSB vor 50 Jahren, als im Auftragseingang Steigerungsraten von 20 Prozent gemeldet wurden. Zur Verstärkung der Belegschaft von damals über 2000 Beschäftigten wurden deshalb nicht nur jede Menge neue Arbeitskräfte gesucht, es wurde auch kräftig investiert, unter anderem in eine neue Halle für die Fertigung von bis zu 15.000 Warmwasserpumpen pro Monat. Große Hoffnungen setzte die Werksleitung auch in die Produktion von Armaturen für Kernkraftwerke, ein Geschäftszweig, der inzwischen weitgehend zum Erliegen gekommen ist. Erhebliche Mittel wurden auch in die Modernisierung der Gießerei und in technisches Gerät investiert.



Sie soll die Luftqualität verbessern sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit regulieren. "Das kommt sowohl den Mitarbeitern, als auch der Qualität der Gussprodukte zugute", so Dötsch

Ziel: Zukunftsfähig bis 2020

Seit 2014 habe der KSB-Konzern 13 Millionen Euro in das Projekt "Gießerei 2020" investiert. Ziel sei es nicht nur, die Gießerei mit modernsten Technologien und Prozessen auszustatten, sondern sie "langfristig zukunftsfähig zu machen", so Dötsch. Das heiße nicht nur Modernisierung, sondern auch "in Richtung Nachhaltigkeit, Effizienz und Energieeinsparnis zu gehen".

Gießen sei ein energieintensiver Prozess. Alle Investitionen würden darauf abzielen, Ressourcen, wie Strom, Sand und weitere Rohstoffe so weit wie möglich zu schonen und über Recycling-Prozesse wieder in den Produktionskreislauf zurückzuführen. Beispielsweise der Sand, der als Formstoff zum Gießen notwendig ist: Er wird erhitzt und gereinigt und kann dann wieder weiterverarbeitet werden. Bei der thermischen Sandregenerierung werde bereits verwendeter Formsand auf rund 700 Grad Celsius erhitzt, erklärt Dötsch. Dabei verbrennen alle organischen Beimengungen wie Harz und Härter. Das dabei wieder gewonnene Material entspreche der Qualität von Neusand. "Das spart uns nebenbei auch Deponievolumen", so Dötsch.

"Wir sind gut gerüstet für die Zukunft", ist sich Dötsch sicher. Das Unternehmen habe unter anderem in neue Schmelzöfen investiert, die rund 30 Prozent effizienter sind, als die alten. Und zudem habe man sich beispielsweise von alten Maschinen getrennt und sie entsorgt. Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung sei die fortschreitende Digitalisierung von Prozessen.

Dennoch: Der Konzern braucht in der Gießerei immer noch erfahrenes Fachpersonal, Produktionsroboter sucht man dort vergebens. Vieles ist in der KSB-Gießerei noch Handarbeit. Man ist kein Serienhersteller, sondern Produzent von Einzelanfertigungen für ganz spezifische Aufgaben.

Wenn von einem Gussprodukt zehn Stück hergestellt werden, dann sei das schon viel, erklärt Unternehmenssprecher Wilfried Sauer. Das unterscheide die Pegnitzer Gießerei von anderen, die beispielsweise in Massenfertigung Motorblöcke herstellen, so Werksleiter Harald Hofmann.

"In Deutschland ganz vorne dabei"

Pro Jahr produziert der Konzern rund 54 000 Bauteile. Sie werden in 80 verschiedenen Werkstoffen angeboten, so Dötsch. Diese Gussvielfalt sowie moderne Fertigungsverfahren wie das Laserschmelzen für metallische Werkstoffe seien wichtige Wettbewerbsvorteile für KSB. "Im Zusammenhang mit dem Werkstofflabor sind wir in Deutschland ganz vorne dabei", so Hofmann. Bis zu acht Millionen Euro investiere man pro Jahr in neue Technologien.

Ein weiterer wichtiger Meilenstein für das Projekt Gießerei 2020 sei ein kürzlich erstelltes Gutachten gewesen. Dieses bestätige, dass die im Dezember 2018 in Betrieb genommene thermische Sandregenerierung deutlich reduzierte Abfallmengen an Altsanden und Schwefeldioxid-Emissionen aufweise als gesetzlich vorgeschrieben.

In den nächsten beiden Jahren soll die Gießerei weiter modernisiert werden. Der KSB-Standort Pegnitz zähle im Konzern zu einem der modernsten Werke, so Hofmann.

KLAUS TRENZ