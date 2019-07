Spektakulärer Unfall: Zehn Meter Zaun zerfetzt

Einstündige Straßensperre in der Neuhauser Siedlung - Fahrerin kehrte an Ort des Geschehens zurück - vor 1 Stunde

NEUHAUS/PEGNITZ - Ein nicht ganz alltäglicher Unfall ereignete sich am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr in der Neuhauser Siedlung. Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit geriet ein mit fünf Personen besetzter, von der Firma Seda kommender PKW beim Einbiegen in die Straße Am Anger zu weit auf die linke Straßenseite.

In Höhe der Einmündung der Straße Am Steinbühl krachte das Auto in das Eckgrundstück und zerfetzte dabei etwa zehn Meter des Holzzauns und die dahinterliegende Grundstücksbepflanzung. Auch das Straßenschild samt Pfosten wurden total demoliert. Der PKW fuhr trotzdem weiter, hinterließ aber Plastikteile der Frontverkleidung, ausgelaufenen Treibstoff sowie sein vorderes Nummernschild.

Nach geraumer Zeit, die Neuhauser Feuerwehr hatte inzwischen die Unfallstelle abgesichert, kam die 23-jährige Fahrerin des Unfallwagens mit einer Mitfahrerin an den Ort des Geschehens zurück. Die beiden zum Glück unverletzten, aber offensichtlich unter Schock stehenden jungen Frauen wurden von den alarmierten Rettungssanitätern des ASB betreut.

Die zum Unfallort gerufenen Beamten der Polizeiinspektion Hersbruck nahmen das Unfallgeschehen zu Protokoll. Über eine Stunde lang war der betroffene Bereich der Straße Am Anger in der Neuhauser Siedlung gesperrt.

kmö