Stammzellen-Typisierung hilft Leben retten

RANNA - Gutes bewirken und ein kurzweiliges Rahmenprogramm genießen kann man am Sonntag, 1. September, in Ranna. Auf dem Gelände des Grenzzoigl findet eine Typisierung mit gleichzeitigem Benefiz-Event statt. Fabian und Sebastian Schwemmer organisieren die Veranstaltung.

Die Brüder Fabian und Sebastian Schwemmer haben die Typisierungsaktion und das zugehörige Rahmenprogramm in Ranna organisiert. Veranstaltungsort am 1. September ist das Grenzzoigl (im Hintergrund). © Foto: Brigitte Grüner



Alle 15 Minuten erhält ein Mensch in Deutschland die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs. Viele Patienten sind Kinder und Jugendliche, deren einzige Chance auf Heilung eine Stammzellspende ist. Da viele Kriterien übereinstimmen müssen, findet nicht jeder Kranke einen Spender. Umso wichtiger ist ein großer Fundus, in dem alle potenziellen Spender mit ihren Blutwerten erfasst sind. Typisierungsaktionen sind enorm wichtig, um Daten möglicher Spender zu sammeln. Nicht nur für den einjährigen Philipp aus dem Betzensteiner Ortsteil Eichenstruth, sondern auch für viele andere Betroffene.

Erst vor wenigen Wochen ließen sich 1050 Menschen in Betzenstein typisieren. Diese Aktion habe ihre Spuren hinterlassen und den Zuspruch der Bürger gezeigt. "Es zog sich eine positive Welle der Unterstützung durch die Landkreise. Nicht Jede/r hatte an diesem Termin Zeit", sagt Fabian Schwemmer.

Die beiden Brüder haben hauptsächlich im Oberpfälzer Raum für die Aktion geworben. Flyer – insgesamt waren es 25 000 Stück - und 100 Plakate gingen zum Beispiel in die Gemeinden Auerbach, Eschenbach, Kirchenthumbach und Pressath sowie in die FrankenPfalz-Kommunen. "Das war ein mords Aufwand, das hätte ich so nicht erwartet", so Sebastian Schwemmer. Nach dem Erstplakatieren wurden die Touren mehrfach abgefahren, da andere Veranstalter die Plakate überklebt hatten. Auch ein Werbefilm wurde mit Unterstützung der Pegnitzer Firma "Dogdesignz" gedreht und in den sozialen Medien präsentiert. "Wildfremde Leute haben das gesehen und geteilt", freuen sich die Brüder.

Die Aktion in Ranna ist nicht nur interessant für Leute, die sich erstmals typisieren lassen. Auch Menschen, deren Daten längst in der Spenderdatei gespeichert wurden, sind im Grenzzoigl herzlich willkommen. Bewirtung mit Kaffee und Kuchen sowie Brotzeiten bieten die Betreiberinnen des urigen Lokals an. Im Biergarten spielt Live-Musik. Ab 14 Uhr gibt es eine Tombola mit 200 Preisen, die ausnahmslos von der Geschäftswelt der Region gespendet wurden. Ein weiterer Höhepunkt ist eine Live-Auktion um 18 Uhr. Der Präsident des Bayerischen Versteigerer-Verbandes, Markus Rockmann aus Weißenburg, hat sein Kommen für den guten Zweck zugesagt. Versteigert werden unter anderem Gartenmöbel, ein Fahrrad, ein signiertes Club-Trikot, Stadionfahrten zu Bayern München und Tickets für FCN-Spiele.

Der ASB Jura präsentiert einen der drei Wünschewagen, die in Bayern stationiert sind. Attraktionen für Kinder bietet die Feuerwehr Ranna an. Hüpfburg, Spritzwand und kleine Spielstationen stehen zur Verfügung. Hier geht es unter anderem um Kreativität und Geschicklichkeit. Ebenfalls aktiv dabei ist Michael Sporrer, der Vorsitzende des Vereins "Hilfe für Anja e.V.". Der Kirchenthumbacher ist seit 20 Jahren engagiert, um Spender für an Blutkrebs erkrankte Patienten zu finden. In der Region ist er mit seinem Verein gut bekannt, hat "Hilfe für Anja e. V." doch erst vor kurzem eine junge Frau aus der Gemeinde Neuhaus/Pegnitz als fünzigtausendste Spenderin begrüßt, die seit Gründung in die weltweite Datenbank aufgenommen wurde.

Die Untersuchung der Wangenabstriche in einem Labor ist nicht kostenfrei möglich. Deshalb ist neben der Typisierungsaktion auch das Rahmenprogramm wichtig. Jeder Euro, der bei der Tombola oder der Versteigerung ausgegeben wird oder in der Spendenbox landet, kommt direkt dem Verein "Hilfe für Anja" und damit der Hilfe krebskranker Menschen zugute. "Wir erhoffen uns, durch diese Aktionen dem Verein viele weitere Typisierungen zu ermöglichen", sagen Fabian und Sebastian Schwemmer.

Schnell überzeugt von der uneigennützigen Veranstaltung waren auch Landrat Richard Reisinger und Bürgermeister Joachim Neuß. Beide stellten sich nicht nur als Schirmherren zur Verfügung, sondern unterstützen die Aktion auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Die Organisatoren freuen sich, dass die beiden Kommunalpolitiker den guten Zweck und den enormen Einsatz gesehen und gleich zugesagt haben.

Die Registrierung als Spender ist übrigens absolut schmerzlos: Mithilfe eines Wattestäbchens kann sich jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren typisieren lassen. Nötig ist nur ein Abstrich von der Innenseite der Wange. Eine kleine Geste, die nicht weh tut, aber Leben retten kann. Das Leben eines einjährigen Kindes zum Beispiel.

