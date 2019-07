Statt eines "Bier-Kriegs" heute gelebte Freundschaft

Pegnitzer und Hofer feierten zum Auftakt des Marktplatzes zum 15. Mal gemeinsamen Schlappenabend - vor 27 Minuten

PEGNITZ - „Krieg und Frieden“ spielen beim Hofer Schlappentag wie beim Pegnitzer Schlappenabend eine große Rolle. Ist das älteste deutsche Schützenfest als Reaktion auf die Verwüstungen durch die Hussitenkriege entstanden, so befürchteten die Hofer nach dem ersten Ausschank von Hofer Schlappenbier beim Pegnitzer Schlappenwirt im Jahr 2004 sogar den Ausbruch eines „Bierkriegs in Oberfranken“. Ein Jahr später war von Kriegsgefahr keine Rede mehr.

Wähnten die Hofer anfangs ihren Nationalfeiertag durch die Pegnitzer Konkurrenz in Gefahr, so konnte eine extra nach Pegnitz entsandte Stadtrats-Kommission schnell Entwarnung geben. Der damalige Pegnitzer Bürgermeister, selbst ein gebürtiger Hofer, vermittelte und so konnte zusammen mit der Hofer Privilegierten Scheibenschützengesellschaft alsbald die Friedenspfeife geraucht werden.

Gestern nun stellten Pegnitz und Hof beim inzwischen schon 15. gemeinsamen Schlappenabend rund um das Schweinehirtendenkmal zum Auftakt des dreitägigen Marktplatzfestes ihre Städtefreundschaft eindrucksvoll unter Beweis. Hierzu war aus „Bayern ganz oben“ wieder eine stattliche Abordnung unter Führung von Oberschützenmeister Günter Hornfeck umweltfreundlich mit dem Zug angereist. Auch der aktuell amtierende Hofer Schlappenkönig Dieter Gelbrich war zur Freude von Bürgermeister Uwe Raab und Altbürgermeister Manfred Thümmler, einem der Gründerväter der freundschaftlichen Verbindung, mit von der Partie.

Zentraler Bestandteil der Veranstaltung ist der Ausschank von Original Hofer Schlappenbier zu zünftiger Musik der „Fregga“, die die Gäste gegen Mitternacht traditionsgemäß wieder zum Bahnhof hinausspielten. Nicht nur die Hofer waren begeistert: „Das ist gelebte Partnerschaft, nicht von oben herab diktiert, sondern von den Bürgern initiiert“.

Wie ist die später von der Oberfrankenstiftung geadelte Bürger-Verbindung eigentlich entstanden? Ein eher belangloses Pausengespräch zweier Fachschülerinnen in Bayreuth leistete „Geburtshilfe“: Stefanie Reinl aus Pegnitz erzählte vom „Schlappenwirt“, ihre Hofer Freundin Monika Greim vom „Schlappentag“. Diese Parallelen sind ja „echt cool“, meinten nicht nur die Töchter, sondern auch die Väter, auf der einen Seite Karl Greim, der frühere Chef der Hofer Zeltbräu, die für das ebenso berühmte wie starke „Schlappenbier“ verantwortlich zeichnete, auf der anderen Seite der damalige NN-Redaktionsleiter Richard Reinl, stets darum bemüht, die fränkische Biertradition zu pflegen.

