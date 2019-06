Stau wegen Sonderalarmplan auf A70: Getränke verteilt

SCHESSLITZ - Drei Autos fuhren am Montag im Baustellenbereich der A70 bei Schesslitz aufeinander. Drei Personen, darunter ein Kleinkind, wurden dabei leicht verletzt. Weil die Einsatzkräfte beide Fahrtrichtung komplett sperrten, um schneller an den Unfallort zu gelangen, standen rund 300 Staugeplagte längere Zeit in der sengenden Hitze. Sie wurden mit Getränken versorgt.

Weil die A70 gemäß einem Sonderalarmplan beidseitig komplett gesperrt werden musste, verteilte die Feuerwehr an die Staugeplagten wegen der großen Hitze Getränke. © News5/Merzbach



Zu einem Auffahrunfall ist es am Montagvormittag auf der A70 zwischen den Anschlussstellen Roßdorf am Berg und Scheßlitz gekommen. Im einspurigen Baustellenbereich waren aus noch ungeklärter Ursache drei Fahrzeuge aufeinander gefahren. Drei Menschen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu, darunter auch ein Kleinkind. Drei weitere Personen kamen mit dem Schrecken davon.

Da eine Anfahrt der Einsatzkräfte über die eigentliche Fahrrichtung aufgrund der Baustelle nicht möglich war, rückten Feuerwehr und Rettungsdienst über die Gegenfahrbahn an. Dieses Vorgehen entspricht einem Sonderalarmplan, der für die Baustelle entwickelt wurde.

Bei Temperaturen um die 30 Grad verteilten die Feuerwehrleute an die Fahrer, die deswegen auf der A70 im Stau standen und nicht mehr wegkamen, Getränke. Die A70 musste für die Aufräumarbeiten in beide Richtungen für längere Zeit komplett gesperrt werden. Auf der Umleitungsstrecke über den Würgauer Berg war ein entsprechendes Verkehrschaos die Folge.

