Stimmige Untermalung der Liturgie mit Orgelspiel

PEGNITZ - Der Kantor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Bartholomäus in Pegnitz hat nach den Sommerkonzerten erst mal Sommerpause. Jörg Fuhr ist aber nicht nur als Kirchenmusikdirektor gefragt, der ausbildet und leitet, sondern auch als Prüfungsbeauftragter für nebenamtliche, kirchenmusikalische Prüfungen im Kirchenkreis Bayreuth. Dieses Amt bekleidet er seit rund sieben Jahren.

Jörg Fuhr (links) bildet nicht nur Kirchenmusiker aus. Er ist auch Prüfungsbeauftragter im Kirchenkreis Bayreuth. © Foto: Klaus Trenz



Die Prüfungen braucht man, um Kirchenmusiker auch im Nebenamt zu werden, schließlich geht es in einer Kirche nicht nur um geistliche Musik, sondern auch um die Gottesdienstgestaltung und musikalische Untermalung der Liturgie. Und meist sind nebenamtliche Kirchenmusiker auch Chorleiter und Organist.

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Insgesamt vier Prüfungen legt ein nebenamtlicher Kirchenmusiker ab, erklärt Fuhr, wenn er ganz ans Ziel kommen will. Jeweils eine "kleine und große" Grundprüfung und im Nachgang die entsprechende Fachprüfung. Zwei Ausbildungsstufen sind es also, bis man nicht nur sein Instrument und die Musik, die man spielt, beherrscht, sondern auch solche Aufgaben, wie beispielsweise eine Chorleitung oder die Leitung eines Posaunen- oder Gospelchors übernehmen kann.

Noten lesen, Akkorde erkennen und Tonleitern kennen, gehören zu den Grundfertigkeiten, die ein Musiker haben muss. Zu den Fähigkeiten, die man als Kirchenmusiker mitbringen sollte, gehört auch das Singen, das Fuhr ebenfalls prüft. Und dabei habe die Hörbildung ebenfalls großes Gewicht. "Singen ist ein wichtiger Bestandteil der Kirchenmusik, weil wir das generell als wichtigen Beitrag zum Gottesdienst sehen", erklärt Fuhr. Dabei seien wiederum Kenntnisse der Liturgie unabdingbar. Anders gesagt: Für den ernsthaften Kirchenmusiker gibt es nichts Schlimmeres, als das falsche Lied an falscher Stelle – zum Beispiel ein Adventslied mitten im Sommer, "nur weil es schön klingt".

"Unser Ziel ist es, dass die jungen Musiker wissen, was sie in der Kirche tun, und zwar weit über das Beherrschen des Instruments hinaus", sagt Fuhr. Dazu werden noch Kenntnisse der Kirchenmusikgeschichte und der Wissenschaft von den christlichen Hymnen (Hymnologie) verlangt.

Ein nebenamtlicher Kirchenmusiker wird man ergo nicht einfach so. Aber: Fuhr muss auch pädagogisches Geschick als Ausbilder wie Prüfer beweisen. Denn niemandem, vor allem nicht den Kirchengemeinden, nützt es, wenn beispielsweise die "kleine" Prüfung eine so hohe Hürde darstellt, dass man sie nur schlecht überwindet. Fuhr weiß: Es ist immerhin eine Nebenbeschäftigung, der man nachgeht, "das sind keine Berufsmusiker". Er müsse die Balance finden zwischen einem echten Wissenstest und seiner Machbarkeit, erklärt er. "Die kleine Prüfung ist vor allem darauf angelegt, die Prüflinge dazu zu motivieren, weiter zu machen."

Kirchenmusiker sind gefragte Leute. "Man müsse sich nur vorstellen, dass alleine in Pegnitz am Sonntag vier Gottesdienste stattfinden und alle zur selben Zeit", berichtet Fuhr. Und für jeden braucht es einen Organisten. "Man muss sich um das Klientel stark kümmern", so Fuhr.

In Pegnitz selbst herrscht zurzeit kein Mangel an Interessenten für die Kirchenorgel. Sieben Schüler unterrichtet Fuhr momentan. Habe man früher Wert darauf gelegt, das potenzielle Organisten zuvor schon am Klavier gespielt haben, sei das heute anders. "Es kommen auch Orgelschüler ohne Vorkenntnisse", so Fuhr.

"Wir bilden für die Großstadt aus"

Wer Übungsfleiß an den Tag lege, könne in zwei oder drei Jahren schon einen Gottesdienst musikalisch begleiten. Dennoch: Es geben einen Mangel an Organisten allgemein, denn nicht jedes Dekanat sei von so einem Zulauf wie in Pegnitz gesegnet, vor allem nicht in den Städten. Das heißt für Fuhr auch: "Wir bilden ein bisschen für die Großstadt aus."

Es fehlten auch Leute im Hauptberuf als Kirchenmusiker. Fuhr hat da ungefähre Zahlen im Kopf: In Bayern gebe es in der evangelischen Kirche nur rund 110 hauptberufliche Kirchenmusiker, sagt er, denen mehr als 1000 nebenamtliche gegenüberstünden. Die Laienarbeit sei also in Sachen Kirchenmusik sehr weit verbreitet – auch im Dekanat Pegnitz. Fuhrs Aufgabe ist es, die Nachwuchskirchenmusiker so gut wie möglich auszubilden und später eben zu prüfen.

Pädagogisches Geschick hat er sich selbst angeeignet. "Ich denke, vieles macht der persönliche Umgang mit den Schülern aus", resümiert Fuhr. Wenn die Organisten bei der Stange bleiben und sich den Prüfungen unterziehen, dann können sie sich laut Fuhr eines gewiss sein: "Kirchenmusiker sind von den Gemeinden geschätzt, begehrt und werden hofiert."

