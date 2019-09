Talbrücken-Sturz: Angeklagter wegen fahrlässiger Tötung zu Geldstrafe verurteilt

33-Jähriger aus dem Landkreis Bayreuth nach tödlichem Unfall zu Geldstrafe von 5500 Euro verurteilt - vor 1 Stunde

BAYREUTH/TROCKAU - Im Januar vergangenen Jahres starb ein 33-Jähriger durch einen Sturz von der Talbrücke auf der Autobahn 9 bei Trockau nach einem Auffahrunfall. Ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Bayreuth wurde deshalb vor dem Amtsgericht Bayreuth wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 5500 Euro verurteilt.

Der Unfall ereignete sich im Januar 2018 unter winterlichen Straßenverhältnissen. An diesem Tag stürzte ein 33-jähriger Mann nach einem Auffahrunfall von der Talbrücke auf der A9 bei Trockau zirka 30 Meter in die Tiefe. Er starb noch am Unfallort. Am Mittwochnachmittag fand vor dem Amtsgericht Bayreuth der Prozess gegen den Angeklagten aus dem Landkreis Bayreuth statt. © Reinl



Es war ein Januar-Tag, kurz nach 16 Uhr, die Straße war rutschig und bedeckt mit matschigem Schnee. Auf der A 9 Richtung Berlin, genauer auf der Talbrücke bei Trockau, kam das spätere Opfer mit seinem Mercedes mit Hamburger Kennzeichen ins Schleudern und prallte gegen das Heck eines Lastwagens.

Der Mercedes-Fahrer stieg daraufhin aus, ging zum rechten Fahrbahnrand. Ein nachfolgender Citroen hielt rechtzeitig an, schaltete die Warnblinkanlage an, doch es war zu spät: Der Angeklagte war unaufmerksam, knallte mit seinem Skoda Kombi gegen den Citroen – und dieser erwischte das Opfer. Durch den Aufprall wurde der 33-Jährige über die Brücken-Brüstung 30 Meter in die Tiefe geschleudert. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Am Mittwochnachmittag sitzt der Unglücksfahrer, ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Bayreuth, als Angeklagter wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht Bayreuth. Er ist wortkarg, wirkt während des gesamten Prozesses aber gefasst. Aussagen möchte er nicht, "ich habe keine Erinnerung mehr", sagt er. Er wisse nur noch, dass er nach der Arbeit nach Hause fuhr. Erst wieder ab seinem Aufenthalt in der Notaufnahme setzen seine Erinnerungen ein. Bis heute habe er noch körperliche Beschwerden. "Laut meinem Arzt werde ich mein Leben lang damit zu kämpfen haben." Während er 50 Krankheitstage hatte, lag der Citroen-Fahrer zwei Monate im Koma. Und der Mercedes-Fahrer war tot.

Über das Opfer wird kaum etwas gesagt in dem Prozess. Zwei Zeugen, die vor Gericht aussagen, haben das Opfer noch lebend gesehen, kurz nach dem ersten, durch ihn selbst verschuldeten Auffahrunfall mit dem Lastwagen. Sie sind an der Unfallstelle vorbeigefahren. Seine Warnweste soll er zu diesem Zeitpunkt noch in der Hand gehalten haben. Hilflos habe er gewirkt, überfordert mit der Situation. Wenige Minuten später sollte dann der tragische Sturz folgen.

Polytrauma, Genickbruch, mehrere Frakturen. Das ist die Zusammenfassung der zahlreichen Verletzungen, die der 33-Jährige nach dem tödlichen Sturz von der Talbrücke erlitten hat. Richter Eik Launert verliest sie im Detail, sämtliche Knochenbrüche, innere Blutungen, Quetschungen. Fast fünf Minuten dauert das Verlesen der Liste. Die Zuhörer im gut gefüllten Zuschauerraum halten währenddessen spürbar den Atem an.

Die Tragik dieses Unfalls: "Es ist eine Situation, in die jeder von uns kommen könnte", sagt die Verteidigerin des Unglücksfahrers, Christa Kuhn. Denn es lässt sich nicht zweifelsfrei feststellen, ob der Angeklagte zu schnell auf der rutschigen Fahrbahn unterwegs war, wie der Sachverständige Wolfgang Weiß sagt. Klar sei jedoch, dass er mit mindestens Tempo 60 auf den Citroen aufgefahren sein muss, woraufhin der Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt wurde. Und aus den Zeugenaussagen geht hervor, dass die Unfallstelle offensichtlich noch nicht ausreichend abgesichert war. Ein Warndreieck wollen die beiden vor Gericht befragten Personen jedenfalls nicht gesehen haben.

Verurteilt wird der Angeklagte am Ende von Richter Eik Launert zu einer Geldstrafe von 5500 Euro. "Für mich ist klar", sagt er bei der Urteilsverkündung, "dass Sie subjektiv und objektiv zu schnell unterwegs waren". Es seien aber auch einige tragische Unglücksmomente zusammengekommen. "So ein Unfall kann jedem passieren. Und man muss mit den Konsequenzen leben."

VANESSA LUTZ