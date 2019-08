Tanja Merkel gibt Kommando über die "Pegnitz" ab

vor 1 Stunde

PEGNITZ/KIEL - Erst vor einem knappen Jahr, am 13. Augst 2018, hat Kapitänleutnant und Kommandantin Tanja Merkl das Kommando über das Hohlstablenkboot Pegnitz übernommen. Nun machten es operative Gründe und Stellenwechsel im Geschwader erforderlich, dass Merkl bereits heute das Kommando über das Minenjagdboot Datteln, eine Einheit der Klasse 332 C/L, übernimmt.

Kapitänleutnant Tanja Merkl (li.) und Bürgermeister Uwe Raab. © Archivfoto: Stadt Pegnitz



Ein fester Nachfolger wird dann im November das Kommando über die Pegnitz erhalten. Bis es soweit ist, werden Gastkommandanten die Seefahrten übernehmen. Detailinformationen zum Kommandowechsel werden, sobald bekannt, mitgeteilt.

In einem Schreiben an die Stadt Pegnitz, spricht Merkl ihren Dank an Bürgermeister Uwe Raab (SPD) und Angelika Maier von der Stadtverwaltung aus, die sich zusammen mit den Säulenvereinen – Feuerwehr Pegnitz, Jugendbergmannskapelle, Marinekameradschaft und Seglervereinigung Pegnitz – sehr für die Pflege der Patenschaft eingesetzt haben. Ebenso gilt ihr Dank allen Bürgern, die die Partnerschaft mit Leben gefüllt haben.

Botschafter einer Stadt

"Dass wir mit der Pegnitz auch immer ein Botschafter einer tollen Stadt im Landesinneren sind, war uns stets bewusst", resümiert Merkl. "Ich blicke auf sehr intensive und facettenreiche Monate, in denen die Besatzung der Pegnitz unter anderem einen wichtigen Beitrag für die Nachwuchsgewinnung unserer Streitkräfte übernahm und auch in der Professionalisierung eigener Fähigkeiten gute Fortschritte machte."

Als Gäste in Pegnitz sei ihre Besatzung durch die Stadt und die Säulenvereine äußerst freundlich und aufgeschlossen umsorgt worden. "Die Herzlichkeit vieler Pegnitzer Bürgerinnen und Bürger hat mich beeindruckt und für meine Besatzung war der Besuch der Patenstadt eine großartige Erfahrung", schreibt die Kommandantin. "Der Gegenbesuch in Kiel, der einige Monate später erfolgte, zeigte einmal mehr die große Verbundenheit zwischen Patenstadt und Boot."

Der Zusammenhalt zwischen Patenstadt und Patenboot sei für sie ein lebendiges Beispiel einer am Austausch interessierten Gesellschaft, offen für Neues, herzlich und kameradschaftlich. "Ich werde meinem Nachfolger das besondere Verhältnis zur Patenstadt übergeben und hoffe inständig darauf, dass diese Verbindung weiterhin intensiv gepflegt wird", skizzierte die Kommandantin. Auch Bürgermeister Raab bedankte sich in einem persönlichen Schreiben bei ihr.

