Techno-Open-Air offen für alle Musik-Genres

Pegnitzer Waldstockverein veranstaltet am Samstag zum achten Mal Guerillastock. - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Umsonst & draußen. Auch beim diesjährigen "Guerillastock"-Open-Air bleibt der Waldstock-Verein für Jugendkultur in Pegnitz seinem Motto treu: Wie bei Waldstock wird das Publikum bei freiem Eintritt herzlich eingeladen, mitten im fränkischen Grünen, durch die Nacht zu tanzen.

So sah Guerillastock vergangenes Jahr aus. Die Gästezahl ist zwar rapide angewachsen, dennoch bemüht sich der Waldstock-Verein das Festival klein zu halten. © Foto: Lavinia Schörk



Der feine Unterschied: Die Klänge, die den Gästen am Samstag beim Guerillastockfestival geboten werden, haben wenig mit den rifflastigen Auftritten der Rockbands des Waldstockfestivals gemeinsam. Statt Schlagzeuger, Gitarristen, Bassisten und Sänger findet einzig allein ein DJ samt DJ-Controller auf der Bühne Platz. Getanzt wird nicht zu Indie, Pop und Rock, sondern zu treibender Technomusik.

Und das mittlerweile zum achten Mal. Auf die Idee, ein Technofestival zu organisieren, ist damals Waldstock-Mitglied Florian Wallner gekommen: "Wir haben sämtlichen Bands immer eine Bühne geboten, guten DJs allerdings weniger", erinnert er sich. Irgendwann kam Wallner mit Freunden auf die Idee, mitten im Grünen ein Notstromaggregat aufzustellen und mit möglichst wenig Aufwand eine kleine Technoveranstaltung ins Leben zu rufen.

Und das mit Erfolg. Mit den Jahren wurden aus 30 Gästen 130. Ein Beweis, dass auch elektronische Musik beim eher von Rock- und Indiemusik geprägten Waldstockverein Anklang findet. "Wir haben im Waldstockverein selbst zwei bis drei Mitglieder, die als DJs aktiv sind", sagt Wallner, "vielen Mitgliedern gefällt Techno eben auch als Abwechslung zur typischen "Waldstockmusik."

Ähnlich sieht das auch Mitveranstalter Jonas Schleifer: "Wir sind offen für alle Genres", sagt der 20-Jährige.

Die Formel für ein gelungenes Guerillastock: Eine abgelegene Grünfläche in der Nähe von Pegnitz, ein DJ-Pult, reichlich Dekoration und Lichteffekte. "Im vergangenen Jahr hatten wir in Hainbronn durch den Wald viele Möglichkeiten zum Dekorieren gehabt, das macht das Open-Air umso schöner", erinnert sich Schleifer.

Wechselnde Limokreationen

Nicht nur beim Ambiente wollen die Veranstalter dem Publikum etwas besonderes bieten. Auch in punkto Verpflegung hat man sich innerhalb des Guerillastock-Teams vor drei Jahren etwas ausgedacht: "Wir wollen Guerillastock jedes Jahr etwas anders gestalten und neues ausprobieren", sagt Lavinia Schörk. Deshalb gibt es auch seit drei Jahren die "Limobude", an der die Besucher jedes Jahr neue verrückte Limo-Kreationen kosten dürfen. "Dieses Jahr steht eine Lavendellimo und ein Kaffee-Longdrink auf der Karte."

Ort bleibt lange unbekannt

Um zum Guerillastock zu gelangen, müssen die Gäste jedoch zunächst einmal herausfinden, wo das Festival stattfindet. Auf der Facebookseite von Guerillastock wurden erst am Freitag die Koordinaten der "Location" bekanntgegeben. "Wir wollen dadurch, dass wir die Koordinaten des Ortes so spät preisgeben, versuchen, die Spannung so lange wie möglich aufzubauen", sagt Schleifer, "wir finden, dass Partys oftmals ihren Reiz verlieren, wenn diese bereits Wochen zuvor in Sozialen Medien oder auf Plakaten beworben werden." Wallner findet, dass eben auch die Besucher ein großes Interesse mitbringen sollten: "Wir wollten das Festival bewusst klein halten und mit der Bekanntgabe der Koordinaten die Leute anlocken, die wirklich an G-Stock interessiert sind und sich im Voraus informieren."

InfoDie Koordinaten für Guerillastock #8 sind: N 49°45'47.091" E 11°31'46.367" oder auch Breitengrad: 49.763081, Längengrad: 11.529547. Weitere Infos unter www.facebook.com/events/waldstock/guerillastock-8/613593412503649/

MARKUS MAISEL