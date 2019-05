Teure Drogenfahrt durch Bayreuth: 500 Euro Bußgeld

19-Jähriger war frühmorgens nach dem Genuss von Cannabis mit dem Auto unterwegs - vor 0 Minuten

BAYREUTH - Teuer wird für einen jungen Bayreuther eine Fahrt unter Drogeneinfluss. Ihm drohen 500 Euro Bußgeld, ein Fahrverbot und Punkte.

Am Montagmorgen hielt eine Polizeistreife der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth einen Pkw zu einer Verkehrskontrolle an. Bei der Kontrolle gegen 8.30 Uhr an der Ecke Königsallee/Hasenweg konnten bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten wahrgenommen werden. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC (Cannabis), weswegen die Beamten die Weiterfahrt für die Dauer von 24 Stunden untersagten. Abschließend brachten sie den jungen Mann zur Blutentnahme ins Klinikum Bayreuth.

Den Betroffenen erwarten nun ein Bußgeld von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in der „Verkehrssünderkartei“ in Flensburg.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.