Therme Obernsees will elf Millionen Euro investieren

Größeres Außenbecken, mehr Ruheräume und zusätzliche Gastronomie-Etage geplant - Baubeginn 2020? - vor 57 Minuten

OBERNSEES - 21 Jahre Betrieb haben an der Therme Obernsees Spuren hinterlassen. Deshalb hat sich der Zweckverband jetzt dafür ausgesprochen, die fällige Generalsanierung zusätzlich mit einer Erweiterung des Angebots zu verknüpfen, um sich auf dem Markt weiter erfolgreich behaupten zu können. Erste Vorentwürfe des Münchner Architektenbüros Keune wurden trotz Kostenschätzungen von rund elf Millionen Euro mit Begeisterung aufgenommen.

Mit eine Aufwand von elf Millionen Euro soll die Therme attraktiver gestaltet werden. Vorne Mitte das neue Außenbecken, links darüber die erweiterten Ruheräume, rechts der Eingang mit der Tourist-Info und hinten Mitte die neue, aufgesetzte Gastronomie-Etage mit Biergarten, © Architekturbüro Keune



Das Bad genießt in Fachkreisen wie auch bei den Besuchern einen guten Ruf, wiewohl sich in sozialen Medien Hinweise auf einen signifikanten Renovierungsrückstand mehren. Letzteres streiten auch die Betreiber nicht ab. Vor allem in der Technik, in der Gastronomie und im Saunabereich gebe es akuten Handlungsbedarf.

Eine Entwicklungsstudie aus dem Jahr 2017 listet die geplanten Maßnahmen auf: Die Rede ist da von einer Erneuerung und einer Verlegung des Kleinkinderbereichs, von einer Neugestaltung der Außenbecken, von mehr Ruhezonen mit deutlich mehr Liegen, von einer Anpassung der Umkleide-, Beauty- und Fönbereiche sowie der Duschen und nicht zuletzt von einer Modernisierung des Foyers. Dazu soll der Sauna-Innenbereich völlig neu strukturiert und das bisherige Bistro durch eine neue Gastronomie-Etage auf dem Dach ersetzt werden.

Der aus München angereiste Architekt Klaus Keune war zudem bei seinen ersten Überlegungen auf weitere Probleme gestoßen. So sei die ohnehin sehr beengte Technik längst an ihre Grenzen gestoßen, nicht nur, weil bei den Lüftungsrohren nach den neuen Vorgaben um 50 Prozent größere Querschnitte nötig seien. Vielmehr zeigen etwa auch die Wasseraufbereitung und die Leitungen deutliche Korrossionsspuren. Er plädiert deshalb dafür, in das ohnehin nötige neue Fundament für das größere Außenbecken eine völlig neue Technikzentrale einzubringen.

Größer soll sich das neue Edelstahl-Außenbecken präsentieren. © Architekturbüro Keune



Das neue Außenbecken, das zwei bisherige Bassins ersetzt, wird künftig auf einer Fläche von 250 Quadratmetern Badespaß bieten. Darüber wird der neue Kleinkinderbereich mit ganz wenig Wasser aber umso mehr Sprudel-Attraktionen und drei Rutschen angesiedelt, lärmtechnisch weitgehend vom sonstigen Bad abgeschottet. Von dort bietet sich ein toller Blick auf die Außenanlagen, wie überhaupt in allen Bereichen große Fensterfronten die Verbindung mit der Natur schaffen.

Gastronomieumsatz soll sich verdoppeln

Eine weitere entscheidende Verbesserung soll eine im östlichen Bereich aufgesetzte neue Gastronomie-Etage bieten, wofür allerdings Teile des alten Dachs wegen der zu geringen Tragfähigkeit ersetzt und verstärkt werden müssen. Während bisher Speisen über zwei Stockwerke und durch den Kleinkinderbereich transportiert werden müssen, sollen künftig Küche, Lagerräume und Restaurant räumlich zusammengefasst werden. Zusammen mit einer Lounge und einem Biergarten soll das Angebot deutlich erweitert werden mit dem Ziel, den Umsatz damit auf rund eine Million Euro jährlich zu verdoppeln. Auch die Aufenthaltsdauer im Bad werde so verlängert.

Die Arbeiten, die je Bauabschnitt rund eineinhalb Jahre dauern, sollen bei laufendem Betrieb durchgeführt, bei optimalem Verlauf im Spätherbst 2020 beginnen und 2024 abgeschlossen werden. Die Kosten bezifferte Architekt Keune auf 6,6 Millionen Euro für den Saunabereich und 4,6 Millionen Euro für die Badewelt, wobei es sich jeweils um Nettosummen handle, ohne Mehrwertsteuer und Planungsaufwand.

Landrat Hermann Hübner (CSU) lobte den Vorentwurf als durchdacht. Man könne und dürfe mit der Umsetzung ungeachtet der eventuellen Förder- und Finanzierungsschwierigkeiten nicht länger warten, sei doch auch bei einer Beschränkung auf dringend nötige Sanierungsmaßnahmen in etwa die halbe Investionssumme fällig, ohne Verbesserung des Angebots. Der Waischenfelder Bürgermeister Edmund Pirkelmann (FWG) zeige sich ebenfalls begeistert: „Damit wird die Therme endgültig zu einem Leuchtturmprojekt in der Fränkischen Schweiz“.

RICHARD REINL