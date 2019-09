THW-Challenge: Wer schafft die meisten Sandsäcke?

Im Wiesweiherpark können Interessierte jeden Alters in die Rolle der Hochwasserbekämpfer schlüpfen - vor 25 Minuten

PEGNITZ - Trotz aller technischer Fortschritte bleibt der Sandsack ein probates Mittel des Technischen Hilfswerks (THW). Wenn Städte und Dörfer überflutet sind, kämpfen die Helfer mit aufgeschlichteten Sandsäcken, manchmal Tausenden, gegen das steigende Wasser. Damit die Bevölkerung eine Ahnung davon bekommt, wie strapaziös solche Einsätze fürs THW sind, gibt es an diesem Samstag, 7. September, die bayernweite Sandsack-Challenge. Auch im Pegnitzer Wiesweiherpark können Interessierte egal welchen Alters in die Rolle der Hochwasserbekämpfer schlüpfen und an Stationen die Sandsäcke füllen, verlegen, transportieren sowie stapeln.

Auch das THW aus Pegnitz und Forchheim (Bild) beteiligen sich am Wettkampf. © Nicole Endres



"Der Tag ist für uns eine gute Gelegenheit, um Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben", sagt Christian Bickel, Leiter des THW Pegnitz. Das war auch der Grund, als Ortsverband bei dieser freiwilligen Aktion mitzumachen. Etwa zehn THWler werden im Wiesweiherpark zugegen sein. Planmäßiges Ende der Veranstaltung ist um 17 Uhr. Es komme aber darauf an, wie gut die Sandsack-Challenge besucht werde, so Bickel. "In Pegnitz ist das immer schlecht einzuschätzen."

Begeistern fürs Ehrenamt

Seine Hoffnung ist, dass Pegnitzer nach den an diesem Tag gemachten Erfahrungen selbst ehrenamtlich tätig werden, "am liebsten natürlich beim THW". Ums Gewinnen, gesucht unter allen Teilnehmern wird der bayernweite Sandsack-Champion, geht es ihm nicht. Wobei: "Es ist immer super, wenn jemand aus der eigenen Stadt hervorsticht."

nn