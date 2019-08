Tiguan aus Bayreuther Hinterhof gestohlen

Zwei Jahre altes Fahrzeug hatte noch einen Zeitwert von 50.000 Euro - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Bislang unbekannte Diebe entwendeten im Verlauf der vergangen Tage im Bayreuther Stadtgebiet einen weißen VW Tiguan mit den Kennzeichen „BT-N 83“. Die Kripo Bayreuth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen Donnerstag, 22. August, und Montagabend, gegen 20 Uhr, machten sich die Diebe an dem in einem Hinterhof der Dammallee abgestellten Wagen zu schaffen und entkamen mit dem Fahrzeug unerkannt. An dem über zwei Jahre alten Volkswagen mit einem geschätzten Wert von 50.000 Euro waren die Kennzeichen „BT-N 83“ angebracht.

Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Autos geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.

