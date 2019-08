Tödlicher Unfall in der Oberpfalz: 67-Jährige stirbt bei Kulmain

Vier weitere Personen schwer verletzt - Staatsstraße 2665 war komplett gesperrt - vor 38 Minuten

KULMAIN - Sonntagmittag sind auf der Staatsstraße 2665 nahe Kulmain (Lkr. Tirschenreuth) aus bislang unbekannter Ursache zwei Autos frontal zusammengestoßen. Eine 67-Jährige starb noch am Unfallort. Vier weitere Personen erlitten schwere Verletzungen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz, darunter auch zwei Helikopter.

Die beiden Autos wurden im Frontbereich erheblich beschädigt. Foto: NEWS5 / Wellenhöfer



Gegen 10.40 Uhr war eine 67-Jährige aus dem Landkreis Bayreuth mit ihrem Suzuki auf der Staatsstraße 2665 von Brand kommend in Richtung Kulmain unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam sie mit ihrem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden VW zusammen, in dem sich vier Insassen befanden.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge enorm beschädigt. Die 67-Jährige hatte keine Chance, sie war nach Polizeiangaben sofort tot. Eine Reanimation am Unfallort blieb erfolglos. Die Insassen des VW - zwei Männer und zwei Frauen zwischen 57 und 60 Jahren - wurden alle schwer verletzt.

Zwei von ihnen kamen mit dem Hubschrauber in eine Klinik. Die anderen beiden wurden mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert. Die genauen Verletzungen sind derzeit noch nicht bekannt.

Zur Klärung der Unfallursache beauftragte die Staatsanwaltschaft Weiden einen Gutachter. Die Staatsstraße 2665 war bis 14.30 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt. An der Unfallstelle waren zahlreiche Rettungskräfte vom BRK und mehrere Feuerwehren im Einsatz.

Dieser Artikel wurde am 04.08.2019 um 16:22 Uhr aktualisiert.

