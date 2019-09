Traktor stürzt in Hummeltal um: Mais bedeckt Straße komplett

HUMMELTAL - Am Montagnachmittag ist ein Traktor zusammen mit seinem Anhänger auf einer Straße im Landkreis Bayreuth umgekippt. Nach ersten Angaben der Polizei gab es Verletzte.

Ein umgestürzter Traktor hat am Montag eine Straße in Hummeltal (Lkr. Bayreuth) komplett mit Mais bedeckt. © NEWS5 / Holzheimer



Am Montagnachmittag war ein Traktor mit einem Anhänger voller Mais in Hummeltal (Landkreis Bayreuth) in Richtung Pottenstein unterwegs, als der beladene Anhänger ins Schlingern geriet und der 25-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Traktor kippte zusammen mit dem Anhänger um, der gehäkselte Mais ergoss sich auf die Fahrbahn, die daraufhin komplett blockiert war.

Erst gegen 19.30 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden. Nach Angaben der Polizei wurden der Traktorfahrer und seine Mitfahrerin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. 30 Feuerwehrleute halfen bei der Bergung des Gespanns. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bezifferbar.

Der Artikel wurde am Dienstag um 8.35 Uhr aktualisiert.

