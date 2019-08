Traktorfahrer nach Überschlag in Klinik gestorben

Als eine BMW-Lenkerin bei Mistelgau unvermittelt auffuhr, stürzte seine Zugmaschine um - vor 14 Minuten

MISTELGAU - Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein 65-jähriger Traktorfahrer bei einem Unfall nahe Mistelgau im Landkreis Bayreuth. Als unvermittelt eine BMW-Lenkerin auffuhr, kippte seine Zugmaschine um. Am Abend ist er in einem Krankenhaus gestorben.

Weil ein BMW unvermittelt auffuhr, stürzte der Traktor um. Dessen Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt. © News5/Holzheimer



Weil ein BMW unvermittelt auffuhr, stürzte der Traktor um. Dessen Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Foto: News5/Holzheimer



Gegen 10.45 Uhr war der 65-Jährige von Mistelgau aus in Richtung Glashütten unterwegs. Zur selben Zeit befuhr eine 75-jährige BMW-Fahrerin die Staatsstraße in gleicher Richtung. Aus einer bislang ungeklärten Ursache fuhr die 75-Jährige auf den Anhänger auf.

Bei dem Zusammenstoß kippten die Zugmaschine und der Anhänger um, wobei der 65-Jährige schwerste Verletzungen erlitt. An der Unfallstelle versorgte ein Notarzt den Mann, bevor ein Hubschrauber ihn in ein Klinikum transportierte. Dort ist er am Abend seinen schweren Verletzungen erlegen.

Die 75-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Bayreuth unterstützte ein Sachverständiger die Beamten der Polizei Bayreuth-Land bei der Klärung der genauen Unfallursache.

An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro

Die Staatsstraße war für mehrere Stunden gesperrt. Zur Bergung, Reinigung der Fahrbahn und zur Unterstützung von Verkehrsmaßnahmen waren die Feuerwehren Glashütten und Mistelgau eingesetzt.

Bericht wurde am Freitag um 10 Uhr aktualisiert.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.