Treibt in Bayreuth ein Feuerteufel sein Unwesen?

Nach etlichen Mülltonnen ging jetzt ein Gartenhaus in Flammen auf - Kripo ermittelt - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Treibt in Bayreuth ein Feuerteufel sein Unwesen? Nachdem in den vergangenen Tagen mehrfach Mülltonnen in Flammen aufgegangen waren, brannte jetzt in der Nacht zum Donnerstag ein Gartenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zahlreiche Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren beschäftigte ein Gartenhausbrand in der Nacht auf Donnerstag in der Straße „Äußere Badstraße“. Glücklicherweise erlitt niemand Verletzungen und es entstand nur Sachschaden. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.

Kurz nach Mitternacht, gegen 0.30 Uhr, ging der Notruf über den Brand eines Gartenhauses in der Kleingartenanlage „Flößanger“ ein. Die Feuerwehren aus Bayreuth und Umgebung rückten an und bekamen das Feuer schnell unter Kontrolle. An dem Häuschen entstand ein Sachschaden von zirka 6.000 Euro. Beamte der Kriminalpolizei Bayreuth übernahmen vor Ort die Ermittlungen zur bislang noch ungeklärten Ursache des Brandes.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brand in der „Äußere Badstraße“ geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth zu melden.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.