Trinkgelage: Pfau nach Einbruch in Tiergehege verletzt

Auf dem Gelände des Bayreuther Röhrensees trieben Unbekannte ihr Unwesen - vor 49 Minuten

BAYREUTH - Umgetretene Mülleimer, eine verwüstete Sitzgruppe und letztlich sogar ein verletzter Pfau sind das Ergebnis eines Trinkgelages am Bayreuther Röhrensee.

Von Mittwoch auf Donnerstag haben sich Unbekannte an einem Tiergehege auf dem Gelände des Röhrensees in Bayreuth zu Schaffen gemacht. Eine Passantin stellte am Donnerstagmorgen fest, dass das Gatter des Geheges offen stand und auch der Insasse, ein Pfau, eine Fußverletztung hatte. In unmittelbarer Nähe seien laut Polizei Mülleimer umgetreten worden, auch Sitzgruppen kamen zu Schaden. Die Ermittler der Bayreuther Polizei gehen davon aus, dass ein Trinkgelage außer Kontrolle geraten ist. Der Schaden am Gehege beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen zum Vorfall, die in der Zeit von Mittwoch, 15 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr, Beobachtungen gemacht haben. Die Telefonnummer der Polizei Bayreuth-Stadt lautet 0921/506-2160.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

mw