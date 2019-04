Trockenheit fördert Borkenkäfer & Co.

PEGNITZ - Die derzeitige Witterung und der fehlende Regen machen Eduard Meyerhuber, dem stellvertretenden Forstbetriebsleiter der Bayerischen Staatsforsten Pegnitz, Sorgen. Aber weniger wegen der drohenden Brandgefahr im Veldensteiner Forst, als vielmehr durch die Vermehrung von Schädlingen wie dem Borkenkäfer.

Sorgt sich um eine Ausbreitung von Schädlingen, wie dem Borkenkäfer: der stellvertretende Forstbetriebsleiter der Bayerischen Staatsforsten Pegnitz, Eduard Meyerhuber.



"Die lange Trockenheit lässt vor allem junge Pflanzen und Neukulturen verdörren beziehungsweise sie wachsen erst gar nicht an", sagt Meyerhuber. Andere Bäume würden geschwächt und besonders die Fichten seien vom Borkenkäfer befallen.

In Jahren mit normaler Witterung könne sich der Baum durch Harz selbst wehren, der Mensch aber nichts machen. "Manche Bäume halten es besser aus, wenn der Regen fehlt, aber bei sandigem Untergrund wie im Veldensteiner oder Lindenhardter Forst trocknet der Boden schneller aus", so Meyerhuber. Da sei dann auch die Brandgefahr gegeben.

Momentan gelte im Veldensteiner Forst die Gefahrenstufe drei – also ein mittlerer Wert. Das bedeute, möglichst nicht mit Kraftfahrzeugen durch den Wald zu fahren, sagt Meyerhuber.

Ab Stufe fünf gelte dann Betretungsverbot, um jegliche Gefahr zu vermeiden. Die Warnungen dafür würden vom Deutschen Wetterdienst über die Medien herausgegeben, Warnschilder an den Waldeingängen gebe es nicht. "Dafür gibt es zu viele Waldeingänge", so der Forstbetriebsleiter.

Vorsicht mit Scherben

Potenzielle Gefahrenquellen seien heiße Katalysatoren von Fahrzeugen, weggeworfene Zigarettenkippen oder die Funkenbildung bei Glasscherben, die sich schnell entzünden könnten. Von der Regierung würden wie berichtet Luftbeobachter eingesetzt, die bei Rauchsäulen sofort eine Alarmierungskette aktivieren.

"So von außen ist ein möglicher Brand nicht so schnell zu sehen", sagt Meyerhuber. Im Ernstfall würden die Hilfskräfte dann zu einer Sammelstelle gelotst, von wo aus dann die Brandbekämpfung organisiert würde. "Zur Zeit werden Waldbrandkarten erarbeitet, auf denen die Sammelstellen gekennzeichnet sind", berichtet Meyerhuber. Momentan würden die GPS-Daten an die Leitstellen weiter gegeben werden.

Ob er angespannt ist angesichts der Warnstufe drei? "Nein", sagt Meyerhuber, "bei vier oder fünf wäre ich es." Einen großen Brand habe er im Veldensteiner Forst bislang noch nicht erlebt, nur zwei kleinere im vergangenen Jahr. Da hätten Wanderer sofort reagiert und einen Notruf abgesetzt. Besonders Kiefern und Fichten seien potenziell brandgefährdet. "Und bei dem Wind wäre ein Brand jetzt fatal, denn er würde die Flammen schnell weitertreiben", sagt Meyerhuber.

Auch Reinhard Sendelbeck, Vorsitzender des Maschinenrings Bayreuth-Pegnitz, sieht die Brandgefahr hauptsächlich von privater Seite aus. "Die Landwirte und Waldbauern wissen, auf was sie achten müssen, was gefährlich ist", stellt er klar. Jedes Feuer, das sie schürten, müssen sie anmelden. Und ihre Dieselfahrzeuge seien das geringere Problem.

"Schnell entflammbar sind die Benziner der Privatleute", betont Sendelbeck. Immer wieder sehe er Moped- oder Quadfahrer durch den Wald rasen. Und es gebe immer wieder Leute, die am Waldrand grillen oder Zigarettenkippen und Glas aus Unachtsamkeit wegwerfen würden. Durch die Lichtspiegelung komme es dann schnell zu Bränden.

Den Hund Gassi fahren

Überhaupt ärgert sich Sendelbeck häufig über das Verhalten von Privatpersonen, die ihren Abfall im Wald entsorgten. "Das Neuste sind aber die Hundebesitzer, die ihren Vierbeiner Gassi gehen lassen und mit dem Auto nebenher fahren", sagt Sendelbeck kopfschüttelnd.