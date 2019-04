Trotz Regens 15.000 Biker in Kulmbach

19. Motorradsternfahrt der Polizei lockte wieder Gäste aus ganz Bayern und darüber hinaus an - vor 11 Minuten

KULMBACH - Ein Stadtbild, geprägt von leidenschaftlichen Motorradfahrern zu Füßen der Plassenburg – das bot am Wochenende die 19. Motorradsternfahrt in Kulmbach mit ihren rund 15.000 Besuchern. Trotz der widrigen Wetterverhältnisse lockte das Gesamtprogramm an beiden Veranstaltungstagen die Menschen auf das Veranstaltungsgelände.

Trotz des regnerischen Wetters kamen rund 15.000 Biker nach Kulmbach. © Polizei



Die Präventionsveranstaltung des Programms „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ wird initiiert vom Bayerischen Innenministerium, der Oberfränkischen Polizei und dem Landesverband Bayerischer Fahrlehrer und wird durch die Stadt und den Landkreis Kulmbach, die Kulmbacher Brauerei sowie Antenne Bayern unterstützt.

Die Motorradsternfahrer, darunter auch Fahrlehrer und Polizisten, starteten in den frühen Sonntagmorgenstunden von den über ganz Bayern verteilten Abfahrtsorten in Richtung der „heimlichen Hauptstadt der Biker“. Für viele führte der Weg aber nicht als erstes zum Sammelpunkt für den Korso, sondern direkt auf das Veranstaltungsgelände. Denn hier begann der Sternfahrt-Sonntag um 10 Uhr traditionell mit einem Motorrad-Gottesdienst. Erst dann versammelten sich die rund 1.000 Biker trotz des anhaltenden Regens in der Albert-Ruckdeschel-Straße und warteten auf den Startschuss für den beliebten Motorradkorso durch Kulmbach.

Stunt-Shows zeigten die Gefährlichkeit von Zusammenstößen zwischen Motorrädern und Autos. © Polizei



Pünktlich zum Beginn des Korsos um 12 Uhr ließ der Regen auch nach. Der Schirmherr, Innenminister Joachim Herrmann, führte zusammen mit dem Oberfränkischen Polizeipräsidenten Alfons Schieder und dem Oberbürgermeister der Stadt Kulmbach, Henry Schramm, den Fahrzeugtross an. Ihnen folgten unmittelbar knapp 100 Polizeimotorräder mit Polizisten aus zehn europäischen Ländern, mehreren Bundesländern und aus ganz Bayern, bevor sich unzählige weitere Biker mit ihren heißen Öfen anschlossen und sich durch die Innenstadt von Kulmbach schlängelten.

Um 13 Uhr eröffnete Innenminister Joachim Herrmann gemeinsam mit den Organisatoren auf der Bühne offiziell die Veranstaltung, die sich inzwischen als jährlicher Startschuss für die Motorradsaison etabliert hat. Oberfrankens Polizeipräsident Alfons Schieder freute sich ob der vielen tausend Biker auf dem Gelände: „Verkehrssicherheitsarbeit geht uns alle an und diese Auftaktveranstaltung verbunden mit den lebenswichtigen Fahrsicherheitstrainings ist professionelle Präventionsarbeit im Sinne aller Verkehrsteilnehmer“.

Der Spaß an der Sicherheit

„Das Programm der Kulmbacher Motorradsternfahrt beweist, dass auf die Sicherheit zu achten, den Spaß am Motorradfahren nicht einschränkt“, sagt Markus Stodden, Vorstandssprecher der Kulmbacher Brauerei, der mit der Besucherresonanz zufrieden ist. „Die Besucherzahlen und die Resonanz der Besucher zeugen davon, dass unser Konzept bei den Bikern sowie bei den anderen Verkehrsteilnehmern gut ankommt.“

So zählte die Stuntshow, bei der ein Aufprall in ein stehendes Auto vorgeführt wurde, zu den diesjährigen Highlights. Polizei, Rettungsdienste und die Dekra demonstrierten des Weiteren, welche Wucht hinter einem Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem Fahrzeug steckt und es wurde vorgeführt, wie der Rettungsspreizer funktioniert.

Darüber hinaus gab es auch für die kleinen Besucher ein buntes Programm, das sich kindgerecht mit dem Thema der Verkehrssicherheit auseinandersetzte, wie etwa die Verkehrspuppenbühne der Verkehrspolizei Weiden.

Am Samstagnachmittag und -abend heizten die „City Rockers“ mit eingängigen Rock’n’Roll-Liedern ein. Die alternative Rockband „Buckets N Joints“ startete mit ihrem Konzert auf dem Biker-Event ihre Europatournee. Als Headliner trat im Anschluss die Partyband „BLAST“ auf und sorgte für richtig gute Partylaune.

Für Liebhaber von Rockabilly-Klängen bot die Würzburger Band „The Blueballs“ zwischen den zahlreichen Food-Trucks ein Konzert erster Klasse an.

