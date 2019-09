Ein Maistransporter ist am Montagnachmittag in Hummeltal (Landkreis Bayreuth) umgekippt. Der Anhänger geriet kurz zuvor ins Schlingern und riss den Traktor mit um. Das Gespann kippte auf die Straße, dabei wurde tonnenweise Mais auf die Fahrbahn geschüttet. Der 25-jährige Traktorfahrer und seine Mitfahrerin trugen leichte Verletzungen davon.

Zu einem schweren Unfall kam es am Montag auf der A9 auf Höhe Sophienberg im Landkreis Bayreuth: Nachdem ein Laster auf ein Wohnmobil aufgefahren war, schleuderte dieses in die Mittelleitplanke und kippte zur Seite. Alle sieben Insassen des Wohnmobils wurden verletzt - einer davon sogar schwer. Die Autobahn war für etwa eine Stunde in Richtung Süden komplett gesperrt, dabei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.