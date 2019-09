Typisierung beim "Grenz-Zoigl" wurde zum Volksfest

Biergarten in Ranna war ganzen Nachmittag gefüllt - 222 Männer und Frauen kamen zum Wangenabstrich - vor 48 Minuten

AUERBACH - Zu einem kleinen Volksfest wurde die Typisierungsaktion am Gelände des "Grenz-Zoigl" in Ranna. Viele Menschen aus der Region waren gekommen. 222 Frauen und Männer ließen sich typisieren. Ein einfacher Wangenabstrich kann Heilung für einen an Krebs erkrankten Patienten bedeuten.

Typisierungsaktion in Ranna: Ein einfacher Wangenabstrich kann Heilung für einen an Krebs erkrankten Patienten bedeuten. © Foto: Brigitte Grüner



Der Biergarten war den ganzen Nachmittag gut gefüllt. Die Bedienungen hatten alle Hände voll zu tun, die Live-Musik sorgte für Stimmung und die jüngsten Gäste vergnügten sich auf der Hüpfburg oder in der kreativen Ecke der Feuerwehr Ranna. Spaß machte den Kindern auch das "Löschen der Flammen" eines Holzhauses.

Die Tombola mit fast 240 Preisen war in weniger als einer Stunde ausverkauft. Die Organisatoren Sebastian und Fabian Schwemmer sowie Michael Sporrer von "Hilfe für Anja" freuten sich über großzügige Spenden. Denn der Verein trägt die Kosten für die Untersuchung der Wangenabstriche im Fachlabor. Kristina Schenk und Michael Sommer von der Raiffeisenbank Auerbach-Freihung hatten einen Scheck über 1500 Euro dabei. Jürgen Teras und Dominik Silberhorn vom gleichnamigen Neuhauser Edeka-Markt sowie Günter und Rosemarie Murmann gaben je 500 Euro.

Auch Schirmherr und Bürgermeister Joachim Neuß, der sich bei der Eröffnung für die Initiative bedankte, hatte eine Spende dabei.

BRIGITTE GRÜNER