Überfall auf Bayreuther Tankstelle: Polizei fahndet mit Video

Täter bedrohte Kassierer und flüchtete mit seiner Beute - vor 16 Minuten

BAYREUTH - Am Montagabend hat ein Unbekannter eine Tankstelle im Bayreuther Westen überfallen und mehrere Hundert Euro erbeutet. Er ist weiterhin auf der Flucht und möglicherweise bewaffnet.

Der Mann betrat kurz nach 21.30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Bamberger Straße. Sein Gesicht war mit einem Schal verhüllt, aufgrund seiner Handhaltung musste man außerdem davon ausgehen, dass er eine Waffe trägt, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Der Unbekannte bedrohte den Kassierer und forderte Bargeld. Nachdem der Angestellte ihm mehrere Hundert Euro übergeben hatte, flüchtete der Räuber zu Fuß über den Rewe-Parkplatz in Richtung Wallstraße.

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: Er ist etwa 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Zur Tatzeit war er mit einer beigen Jacke und dunklen Jeans bekleidet. Er hatte sich einen dunkelblauen Schal um den Kopf gewickelt und trug eine Sonnenbrille und Handschuhe.

Nun haben die Beamten das Überwachungsvideo der Tankstelle veröffentlicht. Sie erhoffen sich so Hinweise aus der Bevölkerung.

Beamte des Fachkommissariats für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizei Bayreuth haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegengenommen.

Dieser Artikel wurde am 13. September um 13.27 Uhr aktualisiert.

jru