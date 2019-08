Überführt Videokamera flüchtigen Autofahrer?

Unbekannter hat am Parkplatz der Sommerrodelbahn ein Fahrzeug beschädigt - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - Fahrerflucht beging ein unbekannter Autofahrer, der auf dem Parkplatz an der Rodelbahn einen anderen Wagen beschädigt hat. Die Polizei hofft, mit Hilfe der Aufnahmen aus einer Überwachungskamera dem Täter auf die Spur zu kommen.

Auf dem Parkplatz der Sommerrodelbahn wurde ein Pkw angefahren. © Rein



Am Mittwoch zwischen 10:15 und 11:30 Uhr wurde am oberen Parkplatz der Sommerrodelbahn ein geparkter Pkw angefahren. Der silberne Ford mit ausländischem Kennzeichen stand ungefähr in der Mitte des Parkplatzes vorwärts eingeparkt. Augenscheinlich wurde der Wagen beim Ein-oder Ausparken aus der Parklücke links neben ihm beschädigt. Entstanden ist ein Streifschaden an der Fahrertüre sowie an der hinteren linken Türe. Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro.

Die Aufzeichnungen der fest installierten Videoüberwachungsanlage werden zur Zeit ausgewertet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Pegnitz unter Telefon09241/9906-0 zu wenden.

