Ein 51-Jähriger prallte mit seinem Kleinlaster am Montag in Brand bei Kemnath (Landkreis Tirschenreuth) gegen einen Gartenzaun und fuhr anschließend ungebremst in ein Geschäftshaus. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Hausfassade und der Laster wurden erheblich beschädigt. © NEWS5/ Wellenhöfer

