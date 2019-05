Unbekannter Relegationsgast in der Helmut-Ott-Halle

Landesliga-Handballer der SG Auerbach/Pegnitz wissen vor dem Hinspiel wenig über ihren Gegner - vor 1 Stunde

AUERBACH - Im ersten von zwei Relegationsspielen empfängt die SG Auerbach/Pegnitz am Sonntag, 16.30 Uhr, den Tabellenzehnten der Südstaffel HSG Dietmannsried/Altusried. Zweimal 60 Minuten intensive Arbeit und ein unbekannter Gegner stehen zwischen den Blau-Weißen und dem Verbleib in der Landesliga. Dabei haben die Handballer um Spielertrainer Matthias Schnödt ihr Schicksal wegen des verschärften Abstiegs in den höheren Ligen zwar nur bedingt in eigener Hand (wir berichteten), dennoch wollen sie zumindest ihre eigenen Hausaufgaben möglichst erfolgreich machen.

Jetzt gilt es für die Handballer um Spielertrainer Matthias Schnödt (in Blau, Nummer fünf) und Co-Trainer Maximilian Hofmann (in Schwarz). Am Sonntag empfangen sie die HSG Dietmannsried/Altusried zum Relegationshinspiel. © Foto: Udo Rimmelspacher



Jetzt gilt es für die Handballer um Spielertrainer Matthias Schnödt (in Blau, Nummer fünf) und Co-Trainer Maximilian Hofmann (in Schwarz). Am Sonntag empfangen sie die HSG Dietmannsried/Altusried zum Relegationshinspiel. Foto: Foto: Udo Rimmelspacher



"Ich hoffe, die Helmut-Ott-Halle ist am Sonntag wieder einmal so richtig voll" sagt Matthias Schnödt und vertraut auf die lautstarke Unterstützung von der Tribüne. Diese wird auch nötig sein, denn auch die Oberallgäuer werden mit einem Fanbus anreisen. "Wir wissen nur sehr wenig über den Gegner und ich erwarte eine Partie mindestens auf Augenhöhe. In solchen Spielen kann das Publikum das entscheidende Zünglein an der Waage sein." Dennoch muss es natürlich in erster Linie die Mannschaft auf dem Feld richten. Mit welchem Kader die Bergstädter dabei antreten, konnte der Trainer noch nicht sagen. "Einige Spieler haben sich in den abschließenden Trainingseinheiten ein paar Blessuren zugezogen, sodass sich erst am Spieltag entscheidet, wer wirklich einsatzfähig ist."

Ähnliches gilt offenbar auch für den Gegner. Auch dort kann Trainer Thomas Kinkel wenig dazu sagen, wer am Sonntag in Auerbach auflaufen kann. Allerdings wäre auch eine genaue Auflistung der Spieler nicht sehr hilfreich für Matthias Schnödt und sein Team, da man über die Südstaffel genauso wenig weiß, wie umgekehrt. "Sie scheinen sowohl spielerisch, aber auch was die Tore anbelangt, ein sehr ausgeglichenes Team zu sein" spricht Schnödt die Torschützenliste der Allgäuer an. Mit Michael Feigele (89 Tore), Marcus Bernhard (70), Matthias Kreuzer (70), Maximilian Schneider (62), Tobias Aniser (56)und Jonas Kliemann (54) verfügt das Trainergespann Thomas Kinkel/Christian Hutner über ein Sextett, das für fast zwei Drittel aller HSG-Treffer verantwortlich zeichnet. "Der Einzige, der dabei ein wenig heraussticht, ist Maximilian Schneider", so Schnödt. Der Halbrechte wurde, nachdem er mehrere Jahre beim TSV Friedberg Bayern- und Drittligaerfahrungen sammelte, im Laufe der Saison zurückgeholt und kam insgesamt in nur elf Spielen zum Einsatz.

Noch weniger Einsätze in dieser Runde hat lediglich Trainer Thomas Kinkel vorzuweisen. Die HSG war, nachdem sie im Vorjahr einen hervorragenden dritten Platz errungen hatte, wieder mit Patrick Haas und Christian Hutner in die Saison gestartet. Haas jedoch musste etwa zur Mitte der Rückrunde aus beruflichen Gründen von seinem Posten zurücktreten und übergab den Stab an das Dietmannsrieder Urgestein Kinkel.

Co-Trainer Hutner dürfte für Interessierte einer der wenigen bekannten Namen im Team der HSG sein, denn zusammen mit Partner Florian Drechsler vom TuS Fürstenfeldbruck bildete er noch 2015 das ranghöchste Bayerische Schiedsrichter-Gespann und durfte fortan bis zur 2. Bundesliga pfeifen. Zuvor hatten sie vor allem in der 3. Liga Erfahrungen gesammelt und auch schon mit der Helmut-Ott-Halle Bekanntschaft gemacht, als sie am 1. September 2012 das allererste Drittligaspiel der Blau-Weißen gegen die DjK Rimpar leiteten. Seinen gleichzeitigen Trainerjob bei den Dietmannsrieder Bayernliga-Handballerinnen tauschte er nach deren Auflösung gegen den Platz auf der Bank bei den Männern.

Unter der Führung des Trainergespanns Kinkel/Hutner errang die HSG in den letzten sieben Ligaspielen fünf Siege und sicherte sich damit den Relegationsplatz. Dabei zeigte sich eine der Haupteigenschaften der Mannschaft: Sie gibt niemals auf. In mehreren Partien, zuhause wie auswärts, lag die HSG zur Pause fast aussichtslos zurück, kam mit Energie aus der Kabine und drehte selbst große Rückstände noch zu ihren Gunsten.

60 Minuten Konzentration

Die Schnödt-Sieben ist also gewarnt. In einem Spiel, in dem es auf jeden Treffer ankommt, darf sie sich keine "schöpferische Pause" leisten, wie sie vor allem in der Rückrunde immer wieder aufgetreten ist. "Wir müssen 60 Minuten konzentriert arbeiten" fordert deshalb der Trainer. Gleichzeitig soll das Team aber trotz aller Brisanz mit Spaß an die Sache herangehen und zeigen, dass es zurecht in der Landesliga spielt.

Aggressive Abwehr, schnelles und sicheres Spiel, Rücklaufverhalten, Chancenverwertung, all die Probleme der Saison könnten in 120 Minuten geheilt werden. "Es ist zwar oft einfacher, wenn man zuerst auswärts antreten muss, aber wir können es uns nun einmal nicht aussuchen. Wir starten mit dem Heimspiel und das heißt: Wir wollen gewinnen! Dazu brauchen wir aber eine gute Defensive und eine starke Torwartleistung. Das Wichtigste wird jedoch sein, dass unsere vielen jungen Spieler ihre Nerven unter Kontrolle haben. Wenn dann noch die Tribüne dazukommt, dann sollte ein hoffentlich hoher Sieg drin sein."

HARALD WEIDMANN