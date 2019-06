Die Sonne strahlte am Sonntagnachmittag mit den Gesichtern der Auerbacher Trachtler um die Wette. Bei bester Laune startete pünktlich um 14 Uhr der Festzug, der mit schönen Trachten aus der gesamten Oberpfalz und den angrenzenden fränkischen Regierungsbezirken viele optische Akzente setzte. 45 Gruppen, darunter sechs Musikkapellen und insgesamt 16 Vereine aus dem Gemeindegebiet Auerbach, zogen vom Schulsportplatz aus durch die Innenstadt. Die Knabenkapelle Auerbach, einer der Patenvereine des Heimat- und Volkstrachtenvereins, führte den Zug an.

Sonne, Schauspiel und saftige Bratwürste - wie könnte der Sonntag besser sein, als an diesem Tag beim Bratwurstgipfel in Pegnitz. Den Thron zum fränkischen Bratwurstkönig betrat in der Kategorie Kreativbratwurst die Metzgerei Albert aus Eggolsheim. Bei den klassischen Würsten belegte Thomas Wiesenmüller aus Bayreuth mit seiner "Frankonia", einer halb groben Bratwurst mit Majoran, Rang eins.