Ein mit Wasserflaschen beladener Laster durchbrach am Mittwochnachmittag bei Scheßlitz die Mittelplanke der A70. Zuvor platzte ein Reifen an dem 40-Tonner. Drei Menschen wurden leicht verletzt, die Aufräumarbeiten ziehen sich. Auf der Autobahn in Oberfranken brach ein Verkehrs-Chaos aus.