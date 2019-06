Unfall mit Holztransporter als Übungsszenario

Die Feuerwehrleute aus Höfen, Neuhaus an der Pegnitz und Plech sowie der Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Jura übten am Samstagabend für den Ernstfall in Sachen technischer Hilfeleistung. Unter anderem musste der in dem Szenario bewusstlose Fahrer eines Holztransporters geborgen werden.