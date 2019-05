"Unser Troschenreuth" übergibt Rock‘n Roll das Kommando

Beim neunten Kneipenfestival gibt es am Samstag, 18. Mai, Live-Musik in fünf Locations. - vor 45 Minuten

TROSCHENREUTH - Das inzwischen neunte Troschenreuther Kneipenfestival geht am Samstag, 18. Mai, über die Bühne. Dabei gibt es in fünf Lokalitäten Musik für jeden Geschmack.

Zum neunten Mal lädt Unser Troschenreuth zum Kneipenfestival ein. Am Samstag, 18. Mai, gibt es in fünf Kneipen und Vereinsheimen Live-Musik vom Feinsten.



Die selbsternannten Preachers of Rock präsentieren im Gasthaus "Zum Roten Ochsen" in klassischer Rockbandbesetzung Mucke, die sofort in die Beine geht. Steht man nun auf "Die Ärzte, "Die toten Hosen" oder auf "Sportfreunde Stiller"? Oder vielleicht auf Bruce Springsteen, die "Kings of Leon" oder "Volbeat"? Natürlich bedienen Bursting Pipes auch das Rock‘n‘Roll-Genre mit ausgewählten Klassikern. Dabei verzichten sie auf technischen Firlefanz wie Synthesizer. Unterstützung finden die "Pipes" bei der Jugendband Redirt, bekannt vom Mundarttheater, die die Pausen mit junger, frischer Musik füllen wird.

Die Nürnberger Band Gaia returns spielt seit dem Jahr 2000 in der jetzigen Besetzung zusammen. In der Zeit davor waren drei der Jungs in einer Metalband unterwegs. Der heutige "Gaia returns"-Stil: rockig, leidenschaftlich, laut. Was sich nicht geändert hat: Die Bandmitglieder nehmen sich und ihr Umfeld nicht sonderlich ernst, wenn sie auf der Bühne stehen.

Dazu gibt es auch keinen Grund, wenn der Rock‘n‘Roll regiert. Coverversionen werden nur in Notfällen original gespielt, denn viel mehr Spaß bringt es der Band und ihrem Publikum, den Songs den typischen GAIA-Stempel aufzudrücken.

Besonders beliebt ist ein Best-of aus der Rocky-Horror-Picture-Show, aber die Band lässt es sich auch nicht nehmen, eher unbekannte Nummern zu spielen. "Gaia returns" versprüht pure Lebenslust – wie ihre Namensgeberin. Lasst euch aus dem Alltag entführen und feiert im Sportheim eine Rockparty ohne Rücksicht auf Verluste. Seven BR besteht aus fünf erfahrenen Freunden, die in ihrer musikalischen Vergangenheit in den unterschiedlichsten Stilrichtungen unterwegs waren. Sie sind zusammengekommen, um kompromiss -und zeitlose Musik zu machen und gemeinsam Spaß zu haben.

"Weg von den aktuellen Radiocharts" lautete von Anfang an die Devise der Band. Durch jahrelange konzentrierte Probenarbeit, viele nationale und internationale Liveauftritten sowie Touren durch Irland, Deutschland, Italien, Tschechien und Schottland ist ein solides Erscheinungsbild gewachsen und begeistert das Publikum. Beim Kneipenfestival erlebt man Seven BR im Gasthaus "Schwarzes Ross".

Nichts verlernt

All die Jahre nichts verlernt und dafür umso mehr dazu, das ist wohl die beste Beschreibung für Horsehead. Bereits bei seinem gelungenen Einstand im vergangenen Jahr zeigte das Müller-Deak-Müller Trio echte Geberqualitäten und versorgte sein begeistertes Publikum mit allem, was das Musikliebhaber-Herz begehrt. Von Irisch bis Bayrisch, von melancholisch bis mehr-als-komisch. Tanzbar, hörbar, singbar, wunderbar – im Feuerwehrhaus. Amarillo, eine der renommiertesten Countrybands Deutschlands, schickt Ihre Delegation zum Kneipenfestival nach Troschenreuth.

Mit dem Amarillo-Duo stehen Jochen, der Gitarrist, und Sebbo, Gründer und Frontman von Amarillo, im Schützenhaus auf der Bühne und präsentieren einen Querschnitt der Musik von Texas bis Nashville.

Auch einige Klassiker aus der Musikgeschichte werden im Programm zu finden sein. Wer also ein Faible für Garth Brooks, George Strait, Kevin Fowler und Co hat, sollte mal im Schützenheim vorbeischauen. Beginn des Kneipenfestivals ist um 20.30 Uhr.

Zwischen den einzelnen Locations pendelt wieder ein kostenloser Shuttlebus und aus Pegnitz startet um 20 Uhr außerdem ein spezieller Partybus. Der Fahrplan ist unter www.troschenreuth.de nachzulesen. Karten für das Kneipenfestival gibt es an der Abendkasse für 8 Euro.

Info: Das 9. Troschenreuther Kneipenfestival am Samstag, 18. Mai beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Eintritt 8 Euro. Locations: Sportheim FC Troschenreuth, Gaia Returns; Feuerwehrhaus Troschenreuth, Horsehead; Gasthaus Zum Roten Ochsen, Bursting Pipes; Gasthaus Schwarzes Roß, Seven BR; Schützenheim Troschenreuth, Amarillo-Duo. Zwischen den Locations verkehrt ein kostenloser Busshuttle zwischen 20.30 Uhr und 1 Uhr.

nn