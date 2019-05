Vandalen beschädigten in Bayreuth sechs Autos

Unbekannte hinterließen Dellen, Kratzer und abgebrochene Spiegel - Polizei bittet um Hinweise - vor 12 Minuten

BAYREUTH - An mindestens sechs Fahrzeugen machten sich bislang unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Altstadt zu schaffen und verursachten so einen Schaden in vierstelliger Höhe.

In den frühen Morgenstunden teilte eine Passantin der Polizei mit, dass in der Spitzwegstraße mehrere Fahrzeugaußenspiegel mitten auf der Fahrbahn lägen. Die hinzugerufene Streife musste vor Ort feststellen, dass Unbekannte in der Nacht offensichtlich mehrfach gegen am Straßenrand geparkte Wagen getreten und hierbei Dellen, Kratzer und abgebrochene Spiegel hinterlassen hatten.

Damit die Vandalen für den angerichteten Schaden zur Rechenschaft gezogen werden können, bittet die Polizei Bayreuth-Stadt Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können, sich unter der Telefonnummer 0921/506-2130 zu melden.

