Verena Stiegler ist eine Frau der Tat

Der oberpfälzer Energiebolzen hat keine freie Minute und ist trotzdem nicht müde. - vor 31 Minuten

AUERBACH - Feuerwehrfrau in Auerbach, Entwicklungsingenieurin bei ZF und dann noch unterwegs mit dem Rettungsdienst: Verena Stiegler ist in vielerlei Hinsicht eine starke Frau; auch ihr Händedruck lässt selbst gestandene Männer zusammenzucken. Eine Powerfrau mit sehr viel Energie und Engagement.

Verena Stiegler kommt nicht zur Ruhe. Der starken Frau aus Auerbach gefällt es, Menschen zu helfen – sei es als ehrenamtliche Feuerwehrfrau oder im Rettungsdienst. Daneben arbeitet sie als Entwicklungsingenieurin, spielt Frauenfußball und reist gerne.



Stiegler ist gerade mal 29 Jahre alt. Die gebürtige Schneckenhoferin ist in der Nähe von Regensburg aufgewachsen und lebt seit August 2016 in Auerbach. Bereits als Kind zeigte sich ihr großes Interesse, anderen Menschen zu helfen. Mit elf Jahren wurde Verena gefragt, ob sie zur Jugendfeuerwehr möchte. "Ich war gerade unterwegs mit meinem Vater", erinnert sich Stiegler. "Plötzlich ist der Feuerwehrkommandant an uns vorbeigefahren und hat neben uns angehalten. Er hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, zur Feuerwehr zu kommen – ich wäre jetzt im richtigen Alter. Da habe ich mir gedacht: Warum eigentlich nicht?"

Sie erinnert sich, dass ihre Mutter zuerst abwiegelte. Seitdem sind 18 Jahre vergangen und die passionierte Feuerwehrfrau hat noch lange nicht genug. Deshalb fährt sie inzwischen auch im Rettungsdienst mit – neben ihren vielen anderen Aktivitäten. "Meine Tage sind immer gut gefüllt", sagt Stiegler und schmunzelt.

Immer wieder käme man auf sie zu, so wie ihr erster Arbeitgeber nach dem Sensorik- und Analytikstudium in Regensburg. "Ich wurde von einem Personalberater über ein soziales Netzwerk für Berufe angeworben", erzählt sie. "Da habe ich mir gedacht: Warum nicht? Dann muss ich keine Bewerbungen schreiben." So kam sie vor drei Jahren nach Auerbach und arbeitet seitdem als Entwicklungsingenieurin bei ZF Friedrichshafen. Die Aufgaben dort seien vielfältig und spannend.

"Neben dem Hauptberuf bei ZF üben viele in der Firma eine ehrenamtliche Tätigkeit aus: bei der Bergwacht, DLRG oder eben Feuerwehr. Mein Arbeitgeber unterstützt jede einzelne", erzählt sie. Ihre Arbeit könne sie jederzeit unterbrechen, wenn ihr Piepser ertönt. Ab und zu habe sie drei Einsätze an einem Tag. Im Durchschnitt seien es so um die 100 im Jahr. "Die kommen tagsüber wie nachts. ZF profitiert ja auch davon und ist auf die Feuerwehr angewiesen, da sie keine eigene Werksfeuerwehr hat", sagt Stiegler.

Ein Einsatz ist ihr besonders in Erinnerung geblieben: "Das war der allererste für mich in Auerbach. Ich komme von einer recht kleinen Dorffeuerwehr, da waren diese nicht so groß oder spektakulär. Gemeldet war, dass wir nach einem Unfall eine Ölspur reinigen sollten. Aber als wir ankamen, waren wir die Ersten vor Ort und mussten eine eingeklemmte Person rausschneiden. Das war recht spektakulär, mit Hubschraubereinsatz und allem Drum und Dran. Das bleibt im Kopf."

"Ich bin hier jetzt daheim"

Inzwischen sei das Ganze Routine. Sie habe sich in Auerbach eingelebt und Freunde gefunden. "Ich bin voll integriert", sagt sie. "Wenn man irgendwo neu ist, dann findet man über die Feuerwehr oder irgendeinen Verein Anschluss an die Gemeinde und das sehr schnell." So kam sie auch zum Frauenfußball. "Ich habe gehört, dass es eine Damenmannschaft gibt. Da bin ich sofort aufs Training gefahren, hab mich hingestellt und gesagt: ,So, ich bin die Verena und hier bin ich jetzt daheimʻ", witzelt Stiegler.

Erst im vergangenen Jahr kam die Feuerwehr Auerbach auf sie zu und fragte, ob sie nicht bei der Kampagne "Doppelt engagiert" mitwirken möchte. In dieser soll das Ehrenamt im Vordergrund stehen und dazu aufrufen, mehr für die Gesellschaft zu tun. "Die Firma ZF hat zugesagt, sie würde mitmachen, und ich habe so oder so Lust darauf, zu helfen und ehrenamtliche Tätigkeiten zu fördern." Das Bundesinnenministerium entschied sich dann wirklich für die Auerbacherin.

Zusammen mit ihrem damaligen Personalchef hat Stiegler dann einen Werbespot gedreht. Bei dem Clip spielt sie sich doppelt: einmal als Verena Stiegler, die Entwicklungsingenieurin, und einmal als Feuerwehrfrau. Der 35-sekündige Videoclip auf Youtube wurde über 1000 Mal abgespielt und auch im Fernsehen lief er.

Als nächstes plant Stiegler nun einen sechsmonatigen Erholungsurlaub, ein "Sabbatical". "Ich reise nach Süd-Ost-Asien, Australien und Neuseeland und werde für die Zeit von meiner Arbeit freigestellt und fange dann, nach dem Urlaub, wieder an. Ich habe nur einen Hinflug gebucht und werde sehen, wo es mich hin verschlägt", erzählt sie. "Meine Eltern sind fix und fertig. Aber das, was kommt, das kommt. Aufhalten kann mich keiner."

MARTIN BURGER