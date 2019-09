Vermisst: Pilzsucher wird selbst zum Gesuchten

KULMBACH - Er brach auf, um im Wald nach Pilzen zu suchen. Stunden später wurde er selbst das Ziel einer groß angelegten Suchaktion: Weil ein Senior nicht von seinem Ausflug in der Nähe von Bayreuth zurückgekehrt war, schickte die Polizei eine Hundestaffel sowie einen Hubschrauber, um ihn zu finden.

Eine Hundestaffel war im Einsatz, um am Sonntag nach einem älteren Mann zu suchen, der nicht vom Pilzesammeln zurückgekehrt war. Foto: NEWS5 / DESK



In den frühen Morgenstunden brach ein Senior im oberfränkischen Heinersreuth (Landkreis Bayreuth) am Sonntag auf, um Pilze zu suchen. Doch von seinem Ausflug kehrte er nicht zurück. Die Polizei machte sich deshalb mit einem Großaufgebot an Rettungskräften auf die Suche nach dem Mann. So war eine Hundestaffel im Einsatz, die das Gebiet großflächig durchkämmte. Der Wagen des Vermissten konnte ausfindig gemacht werden und markierte somit den Startpunkt der Suche. Auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt, um den Mann zu finden.

Am Abend konnte der Vermisste dann tatsächlich, den ersten Erkenntnissen nach wohlbehalten, aufgefunden werden. Er war die Bundesstraße entlang gelaufen und dort von den Suchtrupps gefunden worden.

