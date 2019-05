Von Auto erfasst: 76-jähriger Biker bei Amberg in Lebensgefahr

Unfall beim Abbiegen - Gutachter soll Hergang klären - vor 2 Stunden

AMBERG - Ein schwerer Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag bei Theuern im Kreis Amberg: Beim Abbiegen wurde ein 76-jähriger Biker von einem Auto erfasst. Der Rettungsdienst brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Gegen 16.45 Uhr war der 76-Jährige mit seinem Kleinkraftrad auf der Vilstalstraße von Theuern in Richtung Staatsstraße unterwegs, wo er nach links in Richtung Lengenfeld abbiegen wollte. An der Kreuzung blieb der Biker stehen und ließ ein Fahrzeug, das aus Richtung Lengenfeld kam, passieren. Aus bislang ungeklärter Ursache bog der 76-Jährige plötzlich in die Staatsstraße ein, obwohl hinter dem ersten Fahrzeug noch ein Auto folgte.

Die 20-jährige Fahrerin konnte den Zusammenstoß nicht verhindern und erfasste den Biker mit ihrem Wagen. Bei dem Aufprall wurde der Mann lebensgefährlich verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein naheliegendes Krankenhaus. Die Pkw-Fahrerin und ihr Beifahrer blieben laut Angaben der Polizei unverletzt. Ein Gutachter soll nun den genauen Hergang klären. Hierfür wurden auch die beiden Fahrzeuge sichergestellt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm