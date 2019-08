Von Auto erfasst: Biker in Oberpfalz schwer verletzt

Der 47-Jährige schleuderte nach dem Zusammenstoß in Graben - vor 1 Stunde

AUERBACH - Im oberpfälzischen Auerbach wurde am Dienstag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Ein 82-jähriger Autofahrer hatte ihn beim Abbiegen übersehen und mit seinem Wagen erfasst. Durch den heftigen Aufprall schleuderte der Biker in den Straßengraben.

Der 82-Jährige war am Dienstag mit seinem Auto von Auerbach in Richtung Amberg unterwegs. Als er nach links in Richtung Welluck abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer, der in Richtung Auerbach unterwegs war und erfasste ihn mit seinem Fahrzeug. Durch den Zusammenprall schleuderte der Biker in den Straßengraben.

Laut Angaben der Polizei wurde der 47-Jährige schwer verletzt, er zog sich unter anderem einen Unterschenkelbruch zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus nach Pegnitz. Der 82-jährige Autofahrer blieb unverletzt, ihn erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und Missachtung der Vorfahrt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm