Bei frühlingshaften Temperaturen hat am Freitag das Waldstock-Festival auf dem Pegnitzer Schlossberg begonnen. Leicht bedeckt war der Himmel über Pegnitz, als das Waldstock-Festival mit spannender Musik in einen langen Konzertabend startete. Zu vorgerückter Stunde füllte sich das bei lauschigen Temperaturen Festgelände zunehmend, so dass die Veranstalter schließlich sogar Rekordbesuch für einen Freitagabend melden konnten.