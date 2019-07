Waldstock-Fans pilgern auf den Pegnitzer Schloßberg

PEGNITZ - Hitze, Terminänderungen und dann auch noch das Bürgerfest in Bayreuth am selben Wochenende: Das "Waldstock"-Festival hat es nicht leicht – könnte man meinen. Doch in Pegnitz ticken die Uhren anders. Hier hilft man sich und schafft so Jahr für Jahr ein Musikfest, das längst Kult-Status genießt. Das Zauberwort heißt Kooperation, erklären die Veranstalter.

Voll und heiß war es schon im vergangenen Jahr beim Waldstock-Festival. Auch heuer rechnen die Veranstalter wieder mit tausenden Musikfans auf der Pegnitzer Schlossbergwiese. © Foto: Edgar Pfrogner



Die attraktiven Termine für Großveranstaltungen im Juli sind knapp: Fast immer gibt es andere Veranstaltungen, die viele Zuschauer anziehen. Gerade am 5. und 6. Juli lockt das Bürgerfest nach Bayreuth, warum also das "Waldstock"-Festival ausgerechnet an diesem Termin feiern?

Ohne Absprachen geht es nicht

Auf dem Schloßberg in Pegnitz ist nun einmal nur Platz für ein Festival pro Wochenende. Und so gilt es, sich abzusprechen. Zum Beispiel mit den Faust-Festspielen. Doch wer einen harten Kampf um die lukrativsten Event-Wochenenden und egoistisches Kirchturmdenken erwartet, der wird in Pegnitz enttäuscht. "Wir denken kooperativ", sagt Manuel Hofmann. Der zweite Vorsitzende des Vereins Waldstock weiß, dass das Pegnitzer Festival an diesem Wochenende viel Konkurrenz hat.

Doch in diesen Kategorien denkt er nicht: "Den Faust-Festspielen ging es darum, mit ihren Aufführungen nicht zu weit in den September zu rutschen", erklärt Hofmann. "Das verstehen wir." Faust-Schulaufführungen seien nun mal nur außerhalb der Ferien möglich, deshalb überließen die "Waldstocker" den "Fäusten" den Termin Mitte Juli zum Aufbau und ermöglichten ihnen somit einen früheren Start.

"Nach Hause kommen"

Außerdem stehe man nicht in Konkurrenz mit anderen Veranstaltungen: "Wir sprechen ja auch von zwei Tagen. Wir freuen uns über jeden, der erst am Bürgerfest feiert und dann zu uns kommt – oder umgekehrt", sagt Hofmann. Für den 24-Jährigen ist das "Waldstock"-Festival ein Ort der Ruhe und der Eskalation zugleich: "Waldstock heißt für mich nach Hause kommen. Hier trifft man alte Freunde, aber die Musik ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden."

In diesem Jahr haben die Veranstalter wieder weit über den Tellerrand geschaut, wie ein Blick auf das Line-up zeigt. Die Band "Feels" kommt mit ihrer Mixtur aus Garage, Punk und Stoner-Rock aus Los Angeles. Insgesamt 13 Gruppen, viele auch aus der Region, werden am Freitag und Samstag zu hören sein. Unter anderem "The Come and Go Go’s" aus Bamberg. Die Haupt-Band "Stats" spielt dann am Samstagabend einen groovigen Elektro-Funk- und Disco-Mix.

Im sogenannten Oasenstock warten derweil Workshops wie Meditation, Puppentheater für Kinder und ruhige Ecken zum Entspannen. "Das gehört auch zum ,Waldstock‘ – die Möglichkeit, einfach auch mal zu relaxen", resümiert der zweite Vorsitzende.

400 Helfer im Einsatz

Insgesamt rechnet Hofmanns Team mit rund 5000 Besuchern am Festival-Wochenende. Den rund 400 Helfern, die größtenteils ehrenamtlich im Einsatz sein werden, dankt Hofmann schon jetzt: "Ihr macht das Ganze hier möglich – ohne Euch geht es nicht."

Freitag

20.00 Uhr Brickwater

21.10 Uhr Blacksea Dahu

22.35 Uhr Globalivity

00.10 Uhr Rasga Rasga

Samstag

13.10 Uhr A Blurred View

14.25 Uhr The Come and Go Go’s

15:35 Uhr Zulu

17.00 Uhr Lafote

18:10 Uhr Some Sprouts

19.35 Uhr Feels

20.45 Uhr Sports Team

22.10 Uhr Stats

23.35 Uhr Kalaha Moon

