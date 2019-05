Was bedeutet der Feiertag Christi Himmelfahrt tatsächlich?

Pegnitzer Pfarrer steuern Gedanken aus religiöser Perspektive zum Vatertag bei - vor 9 Minuten

PEGNITZ - An Himmelfahrt feiern viele Menschen nicht das christliche Fest, sondern den Vatertag – und das oft ausgelassen. Da droht die eigentliche Feier in den Hintergrund zu geraten. Was und wie feiert die Kirche an Christi Himmelfahrt?

Pfarrer Peter Klamt von der katholischen Herz-Jesu-Kirche hat seine eigene Meinung zu Christi Himmelfahrt und kritisiert vor allem die Vatertagsexzesse. © dpa/Peter Steffen



Pfarrer Peter Klamt von der katholischen Herz-Jesu-Kirche hat seine eigene Meinung zu Christi Himmelfahrt und kritisiert vor allem die Vatertagsexzesse. Foto: dpa/Peter Steffen



"Christi Himmelfahrt", erklärt der evangelische Dekan Gerhard Schoenauer, "dreht sich um die biblische Geschichte, in der Jesus in den Himmel auffährt." Dieses Ereignis hätte die Gemeinde vor eine wichtige Frage gestellt: "Ist er noch da?" Die Antwort von Dekan Schoenauer ist eindeutig: "Er ist im Himmel, aber er ist genauso hier. Er ist überall."

Es handele sich um ein Fest, "bei dem wir das Leben feiern", wie Schoenauer sagt. "Alles was wir machen, auch und gerade die Lebensfreude, kommt von Gott. Und an den schönen Dingen wollen wir uns erfreuen."

Deshalb sei Christi Himmelfahrt auch ein besonderes Fest, das auch auf eine spezielle Art gefeiert werden kann: "An diesem Feiertag begehen wir den Gottesdienst oft draußen, um Gottes Gegenwart zu spüren." Genau wie Jesus Christus sei dieser nämlich auch nicht irgendwo in einem abstrakten Himmel, sondern überall zu finden.

Und auch eine politische Note hat das Fest für Schoenauer: "Da Gott ja nicht aus der Welt ist – im Gegenteil – wollen wir uns auch nicht aus dem weltlichen Geschehen nehmen, auch wenn das manchen Mächtigen vielleicht lieber wäre." Manche würden hoffen, dass Gott nur im Himmel walte und seine Botschaft kein Wirken auf der Erde hätte – dem widerspricht allerdings Schoenauer: "Gottes Himmel ist immer da, wo Gott regiert, wo Liebe herrscht. Christi Himmelfahrt ist ein Tag der Feier, aber auch des Protests da, wo das Böse regiert."

Seine evangelische Kirchengemeinde wird Christi Himmelfahrt indes dieses Jahr in der Kirche feiern. "Wir haben einen namibischen Chor namens African Vocals, die nur gegen Erstattung ihrer Auslagen gerade auf Tour sind. Die werden bei uns auftreten."

Der Eintritt zum Gottesdienst sei kostenlos. Der Chor singe nicht nur A cappella, sondern bewege sich auch im Rhythmus, erklärt Gerhard Schoenauer.

Schoenauers Kollege, Pfarrer Peter Klamt von der katholischen Herz-Jesu-Kirche, hat seine eigene Meinung zu Christi Himmelfahrt und den regelmäßigen Vatertagsexzessen: "Es ist das Problem, dass kirchliche Feiertage oft nur noch dazu hergenommen werden, dass man sie für sich selbst nutzt." Der Tag sei eigentlich dazu da, kirchlich begangen zu werden. "Aber viele nehmen das als Anlass sich zu betrinken. Das finde ich nicht gut", moniert Klamt.

Selbstverständlich begehe die Kirche den Feiertag aber traditionell. "Wir feiern miteinander Gottesdienste und wollen Gott die Ehre erweisen." In der Herz-Jesu-Kirche führen sie sogar eine Fahrzeugsegnung durch, die den Fahrer und das Fahrzeug unter den Schutz Gottes stellen soll.

Generell bedauert Pfarrer Peter Klamt den wachsenden Bedeutungsverlust von Kirche und christlichen Feiertagen: "Je weniger christliches Leben existiert, desto weniger werden die Feiertage auch christlich begangen."

JULIAN SEIFERTH