Wegen Grabkerze: Ambergerin beleidigt ihre Nachbarn

Jetzt läuft eine Anzeige gegen die Frau - vor 3 Stunden

AMBERG - Weil ihre Nachbarn eine vor ihrem Haus brennende Grabkerze gelöscht haben, ist eine 68-jährige Ambergerin aus der Haut gefahren. Jetzt hat sie eine Anzeige wegen Beleidigung am Hals.

Am Montagabend hat ein Nachbarschaftsstreit in Amberg zu einem Polizeieinsatz geführt. Eine 68-jährige Ambergerin hatte eine brennende Grabkerze vor der Haustüre abgestellt, die von ihrem Nachbarn gelöscht wurde. Als die Frau das bemerkte, stellte die Dame ihre Nachbarn zur Rede - und geriet dabei derart in Rage, dass sie den 27-Jährigen und dessen 18-jährige Freundin beleidigte. Kurze Zeit später trafen die drei im Vorgarten wieder aufeinander: Dort machte die Frau "ihrer Verärgerung erneut mit primitivsten Ausdrücken Luft", wie die Polizei schreibt. Gegen die wütende Ambergerin wird nun wegen Beleidigung ermittelt.

smax