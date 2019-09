Wegen Mexiko-Mauer: Neues Army-Zentrum in Franken wird nicht gebaut

31 Millionen Dollar werden anderweitig verwendet - vor 56 Minuten

GRAFENWÖHR - Ein auf dem Oberpfälzer Truppenübungsplatz Grafenwöhr geplantes Gefechtsübungszentrum der US Army wird vorerst nicht gebaut. Mit dem Geld, 31 Millionen Dollar (etwa 28 Millionen Euro), soll stattdessen ein Teil der von US-Präsident Donald Trump versprochenen Mauer zu Mexiko gebaut werden.

Umgelenkt werden können die Mittel, insgesamt geht es um 3,6 Milliarden US-Dollar aus dem Verteidigungsetat, nach einem Bericht der Tageszeitung Stars&Stripes nur durch einen Kunstgriff. Die Logik dahinter: An der mexikanischen Grenze sind auch US-Truppen im Einsatz, also ist die Mauer in Verbindung mit der Ausrufung eines Notstands im weiteren Sinne ein Verteidigungsprojekt. Die fragliche Summe reicht für etwa 250 Kilometer Mauer. Zum Vergleich: Die US-mexikanische Grenze ist 3100 Kilometer lang.

Neben dem "Mission Training Complex" mit Klassenräume und Kampfsimulatoren in Grafenwöhr müssen in der Folge in Deutschland weitere Bauprojekte des US-Militärs geschoben werden, vor allem Schulen. Die Mitteilung kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem der Trainingsbetrieb – und damit auch der Schießlärm – auf dem Oberpfälzer Truppenübungsplatz wieder zugenommen hat. Außer US- und deutschen üben dort verstärkt osteuropäische Truppen. Grund ist die Furcht insbesondere der baltischen Natoländer und Polens vor russischer Aggression.

