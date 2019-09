Wein floss beim Pegnitzer Winzerfest in Strömen

Über 1000 Gäste feierten in der Innenstadt mit einem großen kulinarischen Angebot. - vor 23 Minuten

PEGNITZ - "Endlich": Gerhard Wagner hat fünf Jahre lang gewartet. Auf dieses Sommerwetter für sein Winzerfest, das am Samstag mindestens 1000 Besucher in die Pegnitzer Innenstadt lockte. Zum ersten Mal seit fünf Jahren prägten Sonnenschirme das Bild und keine Zelte, die vor Wind und Wetter schützen sollten.

Ein Abend wie gemalt: Beim Pegnitzer Winzerfest in der Innenstadt herrschte optimales Wetter. Über 1000 Besucher genossen die angenehme Atmosphäre und zahlreiche Weine aus verschiedenen deutschen Anbaugebieten. © Foto: Klaus Trenz



Als Wagner gegen 19 Uhr die Gäste begrüßte, waren Sitzplätze Mangelware geworden, und es herrschte Hochbetrieb an den Wein- und Essensständen. Die Band Los Borrachos versprühte gute Laune, der Wein floss und füllte die Glaskrügerl. Bei der Holzofenbäckerei schmierte man Schmandbrote in Hochgeschwindigkeit und die Pizzazungen und Zwiebelkuchen aus dem Backofen fanden schnell ihre Abnehmer. Die zwei Pizzerias "da Nico" und "Venezia" bereicherten das Essensangebot mit italienischen Spezialitäten. Wer es deftig fränkisch wollte, ging zum Pegnitzer Wursthaus.

Fünf Winzer aus Baden, der Pfalz, Franken und Württemberg boten persönlich fast drei Dutzend Weine an, dazu einige Sektsorten. Neu war in diesem Jahr ein Süßweinstand, für die, die einer Spätlese oder einem Trollinger mehr abgewinnen können als einem trockenen Rot- oder Weißwein.

Die Weinliebhaber kamen auf ihre Kosten: Fünf Winzer aus Baden, der Pfalz, Franken und Württemberg boten fast drei Dutzend Weine an, dazu einige Sektsorten. © Foto: Klaus Trenz



Wehe dem, der sich durch alle Weine durchprobieren wollte, immerhin fasste das Weinkügerl 0,2 Liter. Eine Weinkarte half bei der Auswahl den Weinkennern und jenen die es werden wollen, mit einer reichhaltigen Auswahl: So kamen alle Geschmäcker auf ihre Kosten. Die ausgesuchten Weine offenbarten ihre Charaktere, angefangen von fruchtig frisch über vollmundig und kräftig bis hin zu lieblich. So lernten die Gäste nicht nur Weinregionen kennen, sondern auch das Vokabular des eingeschworenen Weintrinkers.

Bei der Buchauer Holzofenbäckerei schmierte man Schmandbrote in Hochgeschwindigkeit, auch die Pizzazungen und Zwiebelkuchen fanden schnell ihre Abnehmer. © Foto: Klaus Trenz



Wagner zu fragen, ob er mit der Resonanz zufrieden ist, erübrigte sich an diesem Abend. Und die Besucher wollte er auch nicht zählen. "Das ist nicht so wichtig", sagte er. Hauptsache das Fest komme an, das Wetter passe und die Leute würdigten die Innenstadt. Die liegt ihm als Geschäftsmann am Herzen. Zu den Gästen des Winzerfests meinte er: "Wenn nur zehn Prozent die Innenstadt besuchen, dann würde sie schon belebt - nur eine lebendige Innenstadt ist attraktiv."

Bei aller Zufriedenheit: Wagner hatte auch kritische Worte parat und die richteten sich gegen die Stadt Pegnitz und ihren Stadtrat: "Man kann auch so ein Fest unterstützen - für jede Kleinigkeit muss man bezahlen." Dabei habe das Winzerfest eine gute Außenwirkung und ihm und den Sponsoren ginge es nicht darum, Geld zu verdienen, sondern um eine lebendige Innenstadt.

Gegenüber den NN bedauerte es Wagner, dass die Stadt das Engagement von Privatleuten nicht unterstütze. "Es geht hier nicht ums Geld, sondern ums Prinzip." Das Winzerfest organisiere er, weil es ihm Spaß mache: "Ich kann nicht nur darüber reden, dass es in Pegnitz nichts gäbe, sondern man muss auch etwas unternehmen." Das Winzerfest wurde auch von Karl Lothes ("Pegnitzer Brettl") unterstützt.

KLAUS TRENZ