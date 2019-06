Weizenglas in Menschenmenge geschleudert: Gehirnerschütterung bei Frau

Werfer war betrunken - Vorfall auf Fischerfest in Vilseck - vor 2 Stunden

VILSECK - Ein 32-Jähriger aus Vilseck war am frühen Sonntagmorgen auf dem örtlichen Fischerfest erkennbar betrunken. Der Mann hatte wohl derart viel getankt, dass er ein volles Glas in eine Menschenmenge warf. Eine 25-Jährige musste daraufhin stationär behandelt werden.

Gegen 2.15 Uhr war der 32-Jährige am Veranstaltungsort Ziegelanger. Auch noch ungeklärter Ursache schleuderte der Mann ein volles Weizenglas in umstehende Festbesucher, so die Polizei. Das Glas traf eine nichtsahnende 25-Jährige, die sich dabei eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Die Geschädigte musste im Krankenhaus stationär behandelt werden.

Der Beschuldigte ist zunächst von der Veranstaltung verschwunden. Die Polizei konnte den 32-Jährigen, der sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten muss, allerdings aufgreifen. Zeugen zum Vorfall sollen sich an die Polizeiinspektion Auerbach i.d. Opf. unter der 09643/92040 melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

mw