Wer beschmierte Kreuzweg in Auerbach?

In der "Freinacht" machten sich Unbekannte auf dem Gottvaterberg zu schaffen. Es muss renoviert werden - vor 59 Minuten

AUERBACH - Seit 40 Jahren kümmert sich Willi Heberl um die Kapelle auf dem Gottvaterberg. Am Maifeiertag erlebte er dort eine böse Überraschung: Das Kirchlein war ebenso wie ein Marterl und ein Kruzifix mit Schmierereien verunziert worden.

Wer hier am Werk war, ist (noch) nicht bekannt. Die Polizei sucht nach dem Täter. © Brigitte Grüner



Wer hier am Werk war, ist (noch) nicht bekannt. Die Polizei sucht nach dem Täter. Foto: Brigitte Grüner



Am Dienstagabend, 30. April, war Heberl gegen 18 Uhr an der Kapelle. Alles war normal. Am nächsten Morgen um 8.30 Uhr fand er die aufgesprühten Graffitis und holte Beamte der Polizeiinspektion dazu. Die Sachbeschädigung passierte offenbar in der so genannten "Freinacht", in der in manchen Gegenden Streiche wie das Aushängen von Gartentüren oder das Stehlen von Maibäumen üblich ist.

Das Kirchlein am Gottvaterberg wurde ebenso wie ein Marterl und ein Kruzifix in der „Freinacht“ mit Schmierereien verunziert...



Das Kirchlein am Gottvaterberg wurde ebenso wie ein Marterl und ein Kruzifix in der „Freinacht“ mit Schmierereien verunziert...



Als "Scherz" oder "Streich" kann die Verunstaltung des Kirchleins nicht gewertet werden, da waren sich die Nutzer der sozialen Medien schnell einig. Eine Auerbacherin hatte Bilder von den Schmierereien veröffentlicht. Viele Bürger regten sich darüber auf und forderten, dass der Schmierfink das Reinigen oder Streichen der Gebäude übernehmen sollte. Dafür müsste allerdings erst ein Täter gefasst werden.

Polizei sucht Zeugen

In ihrer Presseinformation spricht die Polizei von "bislang unbekannten Tätern". Über die Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Sachdienliche Hinweise, die zu einer Ermittlung eines möglichen Täters führen könnten, nimmt die Polizei Auerbach unter der Telefonnummer (0 96 43) 9 20 40 entgegen.

Nicht nur die Giebelseite der Kirche wurde verunziert, sondern auch ein Abstellraum und ein Marterl, sagt Heberl. Das Marterl war sogar erst vor kurzem neu gestrichen worden. Die letzte Sanierung der Außenfassade der Kapelle dürfte sechs bis acht Jahre her sein, so der Auerbacher. Das Innere des Kirchleins wurde ebenfalls vor kurzem gestrichen. Alle Erhaltungs- und Renovierungsarbeiten übernehmen seit vier Jahrzehnten die "Freunde der Gottvaterbergkapelle". Etwa 50 tatkräftige Frauen und Männer gehören zur Gruppe. Heberl hofft, dass über Zeugenaussagen der Verursacher der Sachbeschädigung ausfindig gemacht werden kann. "Um die notwendige Renovierung werden wir uns wohl am Ende wieder selbst kümmern müssen."

Das erste Kirchlein auf dem Gottvaterberg wurde gegen 1690 zu Ehren des Heiligen Salvator geweiht. Die Salvatorkapelle entwickelte sich bald zu einem beliebten Wallfahrtsort für die Bürger, aber vor allem auch für die Landbevölkerung, schreibt Heimatkundler Rudolf Weber auf seiner Internetseite.

1806 wurde die bis dahin baufällige Kirche nach dem Wiederaufbau der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht. Beliebt ist das Kirchlein bei Brautpaaren. Viele Bürger pilgern jährlich am Sonntag nach Pfingsten auf den Berg, um das Patrozinium der Gottvaterbergkapelle zu feiern. In diesem Jahr wird das Fest zusammen mit dem Jubiläum "40 Jahre Freunde der Gottvaterbergkapelle" am Sonntag, 16. Juni, gefeiert.

VON BRIGITTE GRÜNER