Wie viele Pegnitzer am 19.9.19 heiraten

Ein besonderes Hochzeitsdatum zu haben ist in der heutigen Zeit nicht mehr so beliebt wie früher. - vor 5 Minuten

PEGNITZ/POTTENSTEIN - Er ist der wohl schönste Tag im Leben: Der Hochzeitstag. Er soll etwas Besonderes werden. Neben der Trauung, dem Ort und dem Hochzeitstanz gehört auch das Datum dazu. Heute, am 19.9.19, ist eines dieser speziellen Schnapszahldaten, die hin und wieder beliebt sind. Wie begehrt sind solche Tage bei Paaren?

Haben sich am 04.04.2004 über das Internet kennengelernt und am 05.05.2005 in Creußen das Ja-Wort gegeben: Andreas und Ulrike Roepke aus Pegnitz. © Foto: privat



"Grundsätzlich sind diese Daten bei uns schon beliebt, aber nicht überwiegend", erklärt Heidelinde Modler, Standesbeamtin in Pegnitz. Dort werden heute vier Paare getraut. Auffällig ist in der Stadt aber, dass es vor gut zehn Jahren deutlich mehr Hochzeiten an solchen Tagen gab. Am 07.07.07 zum Beispiel wurden acht Eheschließungen vollzogen. Anfang der 00-Jahre habe sich die Jahreszahl sehr dazu angeboten.

In Pottenstein dagegen sind diese Daten weniger beliebt und werden nicht so häufig angefragt, wie Standesbeamtin Stefanie Speckner bestätigt: "Die Nachfrage ist nicht sehr groß. Es gibt jedes Jahr vielleicht mal ein Paar, das an so einem Schnapszahltag heiraten möchte". Sie selbst ist aber kein Fan davon. "Es gibt doch auch Statistiken, die besagen, dass solche Ehen öfter geschieden werden. Vielleicht bringt das also eher Pech", vermutet sie. Warum suchen sich doch des Öfteren Verlobte diese Tage heraus? Stefan Pickelmann, Leiter des Standesamtes in Betzenstein, hat eine mögliche, amüsante Erklärung: "Ich persönlich finde diese Daten einfach einprägsam, aber vielleicht werden sie ausgesucht, damit sich der Ehemann das Hochzeitsdatum besser merken kann." Da in Betzenstein generell nicht viele Trauungen vollzogen werden, sind die Schnapszahldaten auch nicht wirklich auffällig. Wenn dann aber doch mal nachgefragt wird, geht es meistens nur um den Tag und den Monat als gleiche Zahlen.

Trotz dieser geringen Nachfrage bei den Standesämtern in Pegnitz und der Umgebung in den vergangenen Jahren, gab es in der Vergangenheit einige Paare, die sich an einem Schnapszahldatum trauen ließen.

Ein Ehepaar davon ist Maik Nehring und Christine Rass-Nehring aus Pegnitz. Die beiden heirateten am 03.03.03. Wie sie zu diesem Datum kamen, erklärt Christine Rass-Nehring: "Der 3. März hat eine große Bedeutung für uns. Da wir heiraten wollten, war es naheliegend, nach einem freien Termin für die Trauung am 03.03.03 zu fragen. Es war also eine sehr glückliche Fügung."

Doch als die beiden im Januar 2003 einen Tag Urlaub nahmen, um die Hochzeit zu planen, wurden sie im Standesamt zu ihrer Verwunderung gefragt, ob dies ein Faschingsscherz sei. Denn der ausgewählte Tag fiel auf den Rosenmontag. Das hielt das Paar aber nicht davon ab, an diesem Datum zu heiraten. "Nach der Trauung sind wir frisch verheiratet in Anzug und rotem Kleid auf den Rosenmontagsball weitergezogen", sagt Rass-Nehring. Von den Musikern wurde das Ehepaar gefragt, ob ihre Kleidung das Faschingskostüm sei. Darauf haben die Vermählten ihre Ringe gezeigt und das Ganze aufgeklärt.

Zu dem Klischee, dass solche Daten Glück bringen, sagt Christine Rass-Nehring: "Ich bin nicht wirklich abergläubisch, also denke ich nicht, dass es davon abhängt."

Etwas mehr als ein Jahr später, nämlich am 04.04.04, haben sich Andreas und Ulrike Roepke über das Internet kennengelernt. Das sollte nicht das einzige Datum mit Schnapszahl in ihrer Beziehung bleiben: Am 05.05.05, an Christi Himmelfahrt, gab sich das Paar im alten Rathaus in Creußen das Ja-Wort. Da in Pegnitz an diesem Feiertag keine Eheschließungen vollzogen wurden, machte Harald Mild, damaliger Bürgermeister von Creußen, die Hochzeit am frühen Morgen möglich. Er kam von sich aus darauf, die Trauung um 5.05 Uhr anzusetzen. Doch das Paar wollte es auf die Spitze treiben und noch eine sechste Fünf zu ihrem Hochzeitstag hinzufügen. "Beabsichtigt war das anfangs eigentlich nicht, aber unser Kennenlern-Datum war einfach ein schöner Zufall. Auf die Idee mit dem zugehörigen Hochzeitsdatum kam dann meine Frau, nachdem ich ihr am 4. April 2005 einen Heiratsantrag machte", sagt Andreas Roepke.

Es sind die Menschen selbst

Zu der Statistik, dass diese Ehen öfter geschieden werden, gehören die beiden Paare übrigens nicht, denn sie sind bis heute glücklich verheiratet.

Ob ein Schnapszahldatum nun Glück bringt oder nicht, kann wahrscheinlich niemand richtig beantworten. Andreas Braun vom Standesamt in Neuhaus/Pegnitz ist der Meinung: "Nicht das Datum bringt das Glück in die Ehe, sondern die Menschen selbst." Sicher ist aber: Hochzeitsdaten wie diese sind leicht zu merken und vielleicht aus diesem Grund trotzdem beliebt.

NELE SCHRAMM